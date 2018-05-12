الاصلاح تشارك في رئاسيات 2019

أعلن رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن حزبه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة بتقديم مرشح له او بدعم مرشح آخر.

وأوضح غويني في تصريح للصحافة عقب الندوة الوطنية لرؤساء المكاتب الولائية للحزب، أن الحركة "قررت المشاركة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل 2019 ي بشكل سيادي ومسؤول"، مؤكدا على "ضرورة الذهاب الى توافق وطني سياسي كبير تحتضنه وتسنده قاعدة شعبية واسعة".

وأوضح غويني أن " قرار الفصل النهائي في صيغة المشاركة يعود لمجلس الشوري الوطني المقرر اجتماعه خلال الجامعة الصيفية ال10 للحركة خلال شهر يوليو المقبل، بحيث سيبت المجلس في طريقة المشاركة باعتماد إحدى الصيغتين، إما بتزكية مرشح عن الحركة وباسمها أو بدعم مرشح آخر في اطار شراكة سياسية وطنية (...) وفي هذه الصيغة، ستكثف الحركة من مجهوداتها في التشاور مع باقي الطبقة السياسية وكذا المرشحين للرئاسيات المقبلة".

ويأتي قرار المشاركة -يضيف قائلا-انسجاما مع قرارات المؤتمر الثالث للحركة المنعقد في نوفمبر2016 "لا سيما قرار مشاركة الحركة في كل الاستحقاقات والمواعيد الانتخابية الوطنية والمحلية، لتعزيز اضطلاع الحركة بوظيفتها السياسية الوطنية، وكذا تمكينها من الإسهام في كل محطات البناء الوطني وتعزيز مؤسسات الدولة والمجتمع".