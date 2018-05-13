انتخاب مقري رئيسا لحركة "حمس" لعهدة جديدة

شريط الاخبار
المؤسسة العسكرية تكشف عن تفاصيل حربها الإعلامية ضد آلة الإرهاب في التسعينات تحويل 6 رحلات جوية دولية وداخلية بسبب الضباب العوامل البيئية أسهمت في ارتفاع حالات الإصابة بالتهاب الجهاز الهضمي قايد صالح يؤكد على تكثيف التمارين التكتيكية لمواجهة التهديدات زطشي يعترف بفشل ماجر ويطالبه بمراجعة حساباته المستفيدون من التصنيف الجديد مدعوون لإيداع ملفاتهم قبل 20 ماي إرهابيان يسلمان نفسيهما بتمنراست والجيش يدمر 3 مخابئ بعين الدفلى تحويل 06 رحلات للجوية الجزائرية نحو مطارات قسنطينة ووهران الفصل في قضية حاملي الشهادات الجامعية قبل 30 ماي النظام المعلوماتي الموحد للضرائب عملي بداية جانفي 2019 بولنوار: "المستثمرون الوهميون أكبر عائق أمام الاستثمار الفلاحي" الكرواتيون يسعون لإنشاء وحدة لإنتاج وتحويل لحوم حلال "كوندور" تكشف الستار عن مكيفها الجديد بغاز "أر 32" الجزائر تنتج 30 بالمائة من تجهيزات شبكات توزيع الكهرباء والغاز تنسيقية الجمعيات المساندة لرئيس الجمهورية تُثمن إنجازاته "أفسيو" يشرع في توزيع 50 ألف طرد غذائي على العائلات المعوزة قرية إيسكريين ببلدية أغريب تنظم عادة "الوزيعة" بن زروقي تؤكد موقف الجزائر من سيادة الشعب الفلسطيني جلاب يطمئن المواطنين ويعد باستقرار الأسعار في رمضان "قضاة مزيفون" يسلبون أموال المواطنين لتسوية ملفاتهم بالعدالة "العميد" يدخل الإنعاش و"الشناوة" يتهمون لاعبيهم بالخيانة جمعية عين مليلة تستعيد مكانتها بين الكبار بعد 16 سنة تخبط الوكلاء بين تخفيضات "هيونداي"، زيادات "رونو" وقروض "سوفاك" توزيع 3280 سكن بمختلف الصيغ قبل نهاية 2019 تابعة لـ"أفنبوس" طلبة المدرسة العليا للفندقة يبدعون في تصميم مطعم "صيني" إنجاز مشروعين للصناعة الصيدلانية بشراكة جزائرية-دانماركية ورثة نحناح يقرّرون مستقبل حركته تحييد 25 إرهابيا ويوقف 04 عناصر إسناد خلال أفريل الماضي ارهابيان يُسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست وزارة العدل تولي أهمية بالغة لمواكبة تطورات التكنولوجيات لعصرنة العدالة الدولة عازمة على تحقيق أهداف البرنامج الوطني للطاقة شبابيك ملحقة ببنك وبريد الجزائر لتسهيل عملية دفع مستحقات الحج أسعار النفط تسجل تراجعا طفيفا لتبلغ 77 دولارا للبرميل تسجيل اضطرابات في الرحلات الجوية نحو فرنسا بلخادم يعلّق على الاستفزازات المغربية ويجدد دعمه للرئيس بوتفليقة الرئيس المنتهية عهدته يفتح النار على منافسيه المترشحين تسليم الملعب الجديد لتيزي وزو في ديسمبر المقبل المحليون يقضون على مخطط زطشي للتخلي عن المحترفين ماجر يلمح إلى الاستغناء عن المحليين مستقبلا إطلاق السّكن الرّيفي بالمدن الشمالية قريبا
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. انتخاب مقري رئيسا لحركة "حمس" لعهدة جديدة

انتخاب مقري رئيسا لحركة "حمس" لعهدة جديدة

  13 ماي 2018 - 11:19   قرئ 81 مرة   0 تعليق   الحدث
انتخاب مقري رئيسا لحركة "حمس" لعهدة جديدة

انتخب المؤتمر الاستثنائي السابع لحركة مجتمع السلم "حمس"، صباح اليوم الأحد عبد الرزاق مقري في منصب رئيس الحركة لعهدة جديدة لمدة 5 سنوات.

وقد صوت أعضاء مجلس الشورى الجديد لهذه التشكيلة السياسية المنبثق عن هذا المؤتمر ب 241 صوتا لصالح عبد الرزاق مقري، مقابل 84 صوتا لمنافسه نعمان لعور، حسب النتيجة النهائية التي أعلن عنها رئيس مكتب المؤتمر أبو بكر قدودة في ختام اشغال المؤتمر.

وفي نفس السياق تم تزكية كل من عبد الرزاق عاشوري وعبد الرحمان فرحات في منصب نواب رئيس الحركة وكذا الطيب عزيز في منصب رئيس مجلس الشورى وينوب عنه كل من دواجي على ونابي هبري.

وقد وعد مقري الذي يتولى منصب رئيس الحركة منذ المؤتمر الخامس المنعقد في مايو 2013، في كلمة مقتضبة بالمناسبة، ببذل مزيد من العمل والجهد من اجل تحقيق إنجازات أخرى لصالح الحركة ولصالح الوطن ".

 

يذكر انه تم خلال أشغال هذا المؤتمر الذي انطلقت أشغاله يوم الخميس الفارط تحت شعار  "التوافق الوطني ، الانتقال الديمقراطي وتطوير السياسيات" المصادقة على البرنامج السياسي والقانون الأساسي لهذه التشكيلة السياسية .

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات