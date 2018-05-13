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بريد الجزائر يتوقع سحب 358 مليار دينار في رمضان

  13 ماي 2018 - 14:29   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث

قال المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر،إنهم يترقبون سحب 358 مليار دينار جزائري خلال شهر رمضان.

وأوضح عبد الكريم دحماني،في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، أن في رمضان الماضي تم سحب أكثر من 290 مليار دينار.

وأكد،دحماني،أن تحسبا،للشهر الفضيل،تم تفعيل كل الإجراءات،لتوفير السيولة المالية،عبر كل المكاتب البريدية،ليتمكن المواطن،من عملية السحب النقدي،والتي تقدر،بأكثر من 3 ملايين يوميا.

وأشار المتحدث،أن مكاتب البريد البالغ عددها 3800 مكتتب، يتبقى مفتوحة في الفترة الليلية خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل.

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