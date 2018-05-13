منظم الرحلة يبلغ من العمر 22 سنة وحرضهم على سرقة أموال أهاليهم

الدرك يحبط مخطط حرقة لـ18 تلميذا بمتوسطة بوسفر بوهران

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية بوسفر غرب وهران أمس، من إحباط أغرب حالات الهجرة غير الشرعية بعاصمة الغرب، القصة فريدة من نوعها والتي تعالج لأول مرة بالجزائر وهي إحباط محاولة هجرة جماعية لأزيد من 18 تلميذا من بينهم 14 فتاة لا يتعدى سنهم الـ15 سنة جلهم يدرسون بالمتوسطة القديمة ببوسفر.

تصدت مصالح الدرك الوطني لهذا المخطط الغريب والخطير جدا، حيث حسب مصدر مسؤول، فإن العملية تتعلق بتوقيف منظم الرحلة الذي يبلغ من العمر 22 سنة، والذي حرض القصر على سرقة ممتلكات وأموال أوليائهم قصد الظفر بمقاعد الرحلة، إلى جانب حجز قارب مطاطي مهترئ ومزود بمحرك (ياماها) ذي قوة دفع بـ9 أحصنة . تفاصيل القضية التي أحدثت ضجة وحيرة كبيرة في أوساط الأولياء تعود إلى تحريات مكثفة قام بها أفراد الضبطية القضائية للدرك بإقليم بلدية بوسفر، بعد تداول معلومات حول سرقات متعددة استهدفت منازل عدة بالمنطقة والتي تم من خلال الاستحواذ على مبالغ مالية تمثلت في 40 مليون و 50 مليون و37 مليون وغيرها من المبالغ فضلا عن مجوهرات ثمينة، حيث قادت المحققين إلى مجموعة من التلاميذ الذين يدرسون بالمتوسطة القديمة بالمنطقة إذ بعد استجوابهم اعترف كل واحد منهم أنه قام بسرقة أهله وتسليم المبالغ لشخص يافع يبلغ 22 سنة من العمر، وينشط في صيد الأسماك والذي أقنعهم بإيصالهم إلى الضفة الأخرى بطريقة غير شرعية ومنوها بالامتيازات التي سيحضون بها في أوروبا حسب القانون المخول للقصر بالأراضي الإسبانية (الرعاية والتعليم). فور هذه التصريحات الخطيرة تنقل رجال الدرك على الفورلتوقيف المشتبه به واسترجاع المبالغ المالية وقسط من المجوهرات إلى جانب حجز وسيلة الرحلة، والمتمثلة في زورق مطاطي مهترئ ومحرك ذي قوة دفع بـ 9 أحصنة ما يفسر أن الرحلة كانت من المؤكد أن تتحول إلى كارثة انتحارية.

إنقاذ 37 حراقا جزائريا بسواحل ليبيا

تمكنت سفينة اكواريوس المستأجرة من منظمتي اس او اس متوسط وأطباء بلا حدود، أول أمس السبت، من إنقاذ 73 مهاجرا بينهم 37 جزائريا، قبالة السواحل الليبية، بحسب فرانس برس . ومن بين هؤلاء 12 امرأة وتسعة فتيان وثلاثة أطفال، حسب نفس المصدر، منهم 37 جزائريا، والبقية من جنسيات إفريقية.

تأتي هذه العملية في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية والجماعات المحلية رداً على سؤال نائب، بشأن ظاهرة الحرقة، قلل فيها من أهمية ظاهرة الهجرة غير الشرعية للجزائريين، مرجعا ذلك إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.