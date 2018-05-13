أشرف على تنفيذ تمرين يحاكي صد هجمة غير تقليدية

قايد صالح يدعو للمحافظة على القوة والصرامة القتالية

قال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس، إن جهود المؤسسة العسكرية، تهدف إلى إبقاء الجيش مثالا للقوة والصرامة القتالية ورمز للانتصار، في هذه المنطقة الاستراتيجية ذات الطابع الجيوسياسي غير المستقر.

أوضح قائد صالح أن العزم الراسخ، والإرادة الفولاذية، والإصرار على النجاح في المهام الموكلة التي ما انفكت تعبر عنها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، في ظل قيادة وتوجيهات رئيس الجمهورية، هي أن يبقى الجيش الوطني الشعبي، دائما وأبدا مثالا للقوة والصرامة القتالية ورمزا من رموز النصر والانتصار، وأضاف خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، وإشرافه على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية قامت به بعض وحدات القطاع مدعومة بمروحيات الإسناد الناري، بموضوع المجموعة الفرعية التكتيكية في صد هجمة غير تقليدية ، تلكم هي نواميس إثبات القدرة على استيعاب موجبات اكتساب القوة العسكرية ومتطلباتها، وذلكم هو مبدأ بل مبادئ تلمس السبل التي تسمح لنا في هذه المنطقة الاستراتيجية ذات الطابع الجيوسياسي غير المستقر، بتحقيق الأهداف العملياتية المتماشية، مع ما نصبو إليه من جاهزية قصوى تفرض على الجيش الوطني الشعبي بأن يكون دائما، مهما كانت الظروف والأحوال، عند حسن ظن شعبه فيه، وفي مستوى عظمة المهام التي يتشرف بأدائها .

ألح نائب وزير الدفاع الوطني، على ضرورة القيام بالتقييمات الموضوعية لكافة الجهود المبذولة، لاسيما بالنسبة لإجراء التمارين التكتيكية المختلفة المستويات والأهداف، على اعتبار أن التمرين هو اختبار ميداني وحقيقي لمستوى التحضير القتالي، يسمح باختبار جودة العتاد المستعمل ومدى تحكم الأفراد في استخدامه، وقياس درجة إدارة المعركة في صورتها القريبة من الحقيقة، حيث قال وفي ذات السياق، وتحقيقا لهذه الأهداف، فقد كان إلحاحنا المستمر على ضرورة القيام بالتقييمات الحقيقية لكافة الجهود المبذولة، لاسيما بالنسبة لإجراء التمارين التكتيكية المختلفة المستويات والأهداف، فالتمرين هو اختبار ميداني وحقيقي لكل من المنظومة التكوينية، باعتبارها تمثل قاعدة وأساس تخريج الكفاءات، وهو اختبار أيضا، لمستوى التحضير القتالي، الذي يمثل دعامة اكتساب التمرس وصناعة المهارات الضرورية، وهو ما يكفل بالضرورة سواء اختبار جودة العتاد المستعمل ومدى تحكم الأفراد في استخدامه، أو قياس درجة إدارة المعركة في صورتها التجريبية القريبة جدا من الحقيقة .