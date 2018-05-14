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الافراج عن توقيت التدريس في رمضان

  14 ماي 2018 - 15:20   قرئ 42 مرة   0 تعليق   الحدث
الافراج عن توقيت التدريس في رمضان

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن توقيت العمل في المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان المبارك، بناء على برقية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المؤرخة في 06 ماي 2018، المتعلقة بهذا الأمر.

وتمتد فترة الدراسة من الساعة السابعة والنصف صباحا الى الساعة الثانية والنصف زوالا بالنسبة لولايات الجنوب، ومنها أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، الوادي، غرداية، ومن الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الثالثة والنصف مساء بالنسبة للولايات الأخرى.

وبالنسبة لساعات الحصص سيتم تخفيض الساعات بالنسبة للتعليم المتوسط والتعليم الثانوي من ساعة الى ساعة إلا ربع ويستفيد تلاميذ هاتين المرحلتين بين الفترة الصباحية والفترة المسائية براحة مدتها ساعة واحدة.

وتخصص الفترة الصباحية في المدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد بنصف ساعة وتخفض الفترة المسائية بنصف ساعة، ويستفيد التلاميذ بين الفترة الصباحية والفترة المسائية براحة مدتها ساعة وخمس عشرة دقيقة.

 

وتخصص الفترة الصباحية ذات ساعتين وخمس عشر دقيقة الى ساعة وخمس وأربعين دقيقة وتخفض الفترة المسائية ذات ساعتين و مس عشر دقيقة الى ساعة وثلاثين دقيقة في المدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين.

 

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