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تجنيد أكثر من 62 ألف شرطي لتأمين امتحانات نهاية الأطوارالثلاث

  14 ماي 2018 - 15:40   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الحدث
تجنيد أكثر من 62 ألف شرطي لتأمين امتحانات نهاية الأطوارالثلاث

سيتم تجنيد أكثر من 62 ألف عون شرطة لتأمين  امتحانات نهاية الاطوار التعليمية الثلاث منهم 18 ألف مجندة خلال فترة تنظيم  دورة البكالوريا حسب ما كشف عنه يوم الاثنين بالجزائر العاصمة مدير الامن  العمومي, مراقب الشرطة عيسى نايلي.

وأوضح المسؤول, في ندوة صحفية أنه تم تجنيد حوالي  62714 عون شرطة خصيصا  لتأمين امتحانات نهاية الاطوار التعليمية الثلاث,  منهم 31 ألف عون بالنسبة  للابتدائي, 12ألف خلال اجراء امتحانات نهاية التعليم المتوسط و18 ألف عون شرطة  مجند خلال فترة اجراء امتحانات البكالوريا.

وبفضل هذا التعداد ستسهر وحدات الشرطة  بتأمين 7371 مركز امتحان خاص  بامتحانات نهاية الطور الابتدائي من ضمن 13562 مركز, 10 مركز اغفال من بين 11  وكذا تأمين 51 مركز تصحيح من بين 60  لنفس الطور.

أما بخصوص دورة البكالوريا فقد  خصص للغرض, حسب المتحدث 18ألف عون شرطة  لتأمين 208 مركز امتحان من أصل 2416, و 14 مركز جمع من بين 18 وكذا تأمين 70  مركز تصحيح.

وكما سيخضع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات بالعاصمة ( القبة) والديوان  الجهوي بباتنة الى متابعة عن طريق مركز القيادة والسيطرة بتجنيد 32 كاميرا  لحراسة قاعات حفظ المواضيع كما سيتم تفعيل نشاط المصلحة المركزية لمكافحة  الجرائم المتعلقة بالإعلام والاتصال ووضع تحت تصرف وزارة التربية الوطنية  أجهزة تشويش لتفادي الغش.

 

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