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في ثاني خرجة له بعد تدشين كتشاوة وتوسعة الميترو

بوتفليقة في زيارة تفقدية للمسجد الأعظم والزاوية البلقايدية اليوم

  14 ماي 2018 - 20:16   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الحدث
بوتفليقة في زيارة تفقدية للمسجد الأعظم والزاوية البلقايدية اليوم

يقوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بزيارة للمسجد الأعظم اليوم بالنظر للأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس لهذا المشروع، حيث أكدت مصادر متطابقة أن بوتفليقة سيزور المسجد للوقوف شخصيا على مدى تقدم الأشغال به، كما سيشرف خلال هذه الزيارة الميدانية على تدشين المقر الجديد للزاوية البلقايدية الكائنة بتيقصراين ببلدية بئر خادم.

 

تعرف ورشة المسجد الأعظم تسارعا كبيرا في الأشغال أرجعتها مصادر  المحور اليومي  إلى زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمسجد الذي يعتبر أحد أهم المشاريع في فترة حكمه للجزائر، وقد دخل المشروع قبل أسابيع مرحلة التزيين والزخرفة. وهي العملية التي تتم بالتشاور مع مهندسين في التزيين وخطاطين لضبط التصاميم الداخلية والخارجية، حيث زاره وزير السكن عبد الوحيد طمار مؤخرا عدة مرات لمتابعة الأشغال والتشديد على ضرورة الزيادة في وتيرة العمل من أجل الإسراع في الانتهاء من المشروع في ظل التأخر المسجل في تسليمه، حيث عرف المسجد العديد من المشاكل بداية بإسناده لوزارة السكن بعد سحبه من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتأخرها في إنجاز المشروع، كما لم تمنع الأزمة المالية وإلغاء العديد من المشاريع إلى التراجع عن هذا المشروع والتي تتجاوز تكلفته ملياري دولار، وصولا إلى الفضيحة التي فجرها الألمان، حيث أكد وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى أن مفاتيح المسجد الأعظم ستسلم في شهر ديسمبر 2018، كما قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، حول المساحة المخصصة للصلاة في المسجد الأعظم، أنها تستوعب 35 ألف مصلّ، مضيفا أن باقي المنشأة من المسجد ستكون كلية لتكوين الأئمة ومكتبة تحتوي على مليون عنوان إسلامي مرجعي، ومتحف ومركز ثقافي إسلامي، كما ستنشأ بالمسجد الأعظم حديقة تضم جميع النباتات المذكورة في القرآن الكريم.

من جهة أخرى، من المرتقب أن يشرف الرئيس بوتفليقة خلال هذه الزيارة الميدانية على تدشين المقر الجديد للزاوية البلقايدية الكائنة ببلدية تقصراين، حيث تجري بها عمليات تنظيم وتجميل تحضيرا لاستقباله.

تأتي زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر العاصمة بعد ظرف وجيز عن تلك التي قام بها مطلع أفريل الفارط حيث خصصها لتدشين مسجد كتشاوة ببلدية القصبة وتدشين توسعة خط الميترو الرابط بين ساحة الشهداء وبلدية جسر قسنطينة وهي الزيارة التي استقبل خلالها سكان العاصمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحفاوة وترحيب حارين.

أسامة سبع

 

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