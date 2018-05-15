الرئيس بوتفليقة يدشن الزاوية البلقايدية بالجزائر

أشرف رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة على تدشين مقر الزاوية البلقايدية الواقعة بتيقصراين ببلدية بئر خادم.

وتضم الزاوية, التي شيدت على مساحة تقدر بـ 5 هكتارات, مدرسة قرآنية بطاقة استقبال تصل إلى 300 إضافة إلى مكتبة تتربع على 1200 م2.

ويشمل المشروع أيضا مركز للتكوين المهني مما سيسمح للطلبة من الحصول, إضافة على شهادات في التربية الإسلامية, شهادات تمكنهم من ممارسة نشاط آخر في حالة اختيارهم لمهنة غير مهنة الإمام.

و ستحتضن زاوية تيقصراين بالعاصمة هذه السنة "الدروس المحمدية", التي تنظم كل شهر رمضان بمقر الزاوية البلقايدية بسيدي معروف بالتعاون مع ولاية وهران.

بعد ذلك سيتفقد رئيس الجمهورية جامع الجزائر الأعظم لمعاينة المشروع الذي تشرف أشغال انجازه على الانتهاء.