الجزائر تدين المجزرة الي ارتكبها الاحتلال في غزة

أدانت الجزائر بشدة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلية في حق متظاهرين فلسطينيين عزل في غزة حسبما أكدته اليوم الثلاثاء وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها.

وأوضح البيان أن "الجزائر تدين بشدة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلية في حق متظاهرين فلسطينيين عزل في غزة".

وأكد المصدر أنه "أمام جريمة الحرب النكراء هذه فإن المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن الأممي من جديد مدعو بقوة إلى تحمل جميع مسؤولياته ازاء الشعب الفلسطيني من أجل ضمان حمايته وفقا للقانون الدولي الانساني وكذا إنصافه".

وأضاف البيان أنه "بهذه المناسبة الأليمة تترحم الجزائر على أرواح شهداء الحرية كما تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وقيادته".

وأكدت الجزائر مجددا دعمها "التام" للقضية الفلسطينية وللحق "الثابت" للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وخرج الفلسطنيون في مظاهرات سلمية يوم الاثنين في غزة ضد قوات الاحتلال الاسرائيلية للتعبير عن رفضهم القاطع لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وهو قرار رفضه 128 بلد من البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة ال193.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية قتل 52 فلسطينيا منهم 8 أطفال برصاص جنود الاحتلال الاسرائيليين..