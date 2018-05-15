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بوتفليقة يدين الجرائم المرتكبة ضد الفلسطيين بغزة

  15 ماي 2018 - 15:15   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الحدث
بوتفليقة يدين الجرائم المرتكبة ضد الفلسطيين بغزة

أدان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، وجدد موقف الجزائر "الثابت" إلى جانب الشعب الفلسطيني.

قال رئيس الجمهورية في برقيته لرئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس "تلقيت ببالغ التأثر والاستنكار نبأ استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا وجرح ما يزيد عن 1700 آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات الدامية على حدود قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارسته العدوانية ضد المدنيين والفلسطينيين، ضاربا عرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف رئيس الدولة إثر هذه الجريمة النكراء التي هزّت مشاعر المسلمين والعالم بأسره والتي ندينها كل الإدانة، "أؤكد لكم وقوف الجزائر وتضامنها معكم في هذا الظرف العصيب ومساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الهمجية الإسرائيلية"، و"تأسفها لما آلت إليه الأوضاع جراء تمادي إسرائيل وتنكرها للعملية السلمية في تحد صارخ للمجتمع الدولي"، وتابع مخاطبا نظيره الفلسطيني "هذا وأجدد لكم موقف الجزائر الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني إلى غاية استرجاع حقوقه الوطنية المغتصبة"، و"تمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 1967".

وخلُص رئيس الجمهورية إلى القول "ولا يفوتني أنّ أترحم على أرواح شهداء الحرية والكرامة وأن أعرب لكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي ولأسر الشهداء والجرحى والشعب الفلسطيني، عن أصدق التعازي وأخلص مشاعر التعاطف سائلا الله تعالى أنّ يشمل الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه ويعجل في شفاء الجرحى ويزيل آلامهم".

 

 

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