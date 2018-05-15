1357 شرطي للسهر على تأمين مواطني تيبازة خلال الشهر الفضيل

سطرت مصالح الشرطة بأمن ولاية تيبازة برنامج أمني مكثف تحسبا لشهر رمضان المبارك للسنة 2018/ 24 /24 ساعة على و07/07 أيام ، قصد توفير الأمن وضمان سلامة الأشخاص و المتمالكات خلال هذا الشهر الفضيل، حيث تم تسخير 1357 شرطي لتأمين هذا الحدث.

حيث تم وضع إجراءات أمنية خاصة سخرت لها كل الإمكانيات المادية و البشرية لأجل لضمان تغطية فعالة في الميدان، حيث تم توزيع عناصر بالزي الرسمي على مستوى جميع المحاور لتسهيل حركة السير و سلامة المواطنين خاصة في النقاط التي تعرف حركة مكثفة و تم توزيع عناصر بالزى المدني لتغطية الأماكن التي تعرف إكتضاض خاصة في الأماكن العمومية التي تشهد تواجد المواطنين بأعداد هائلة، على غرار أماكن تنظيم مختلف التظاهرات الليلية و أماكن النشاطات الثقافية و الرياضية والشوارع الرئيسة و الأحياء الشعبية و الأسواق و المساجد، إضافة إلى ذلك سيتم تعزيز الدوريات الامنية من قبل الشرطة القضائية عبر جميع شوارع و أحياء المدينة للحد من كل اشكال الجريمة ، كما ستضطلع مصالح الشرطة بأمن ولاية تيبازة بالقيام بعمليات مراقبة وتعريف الأشخاص والمركبات على مستوى مداخل المدينة ، في نفس السياق هذا البرنامج يتم تنفيذه عبر كامل قطاع الاختصاص امن ولاية بما فيها امن الدوائر.

وقد وضعت مصالح امن ولاية تيبازة تحت تصرف الموطنين خط النجدة رقم 17 و الخط الاخضر 1548و104 للتواصل الدائم و التكفل بانشغالات المواطنين و تبليغاتهم، لتمكين قوات الشرطة من التدخل في الوقت المناسب.

نوال الهواري