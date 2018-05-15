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1357 شرطي للسهر على تأمين مواطني تيبازة خلال الشهر الفضيل

  15 ماي 2018 - 15:14   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الحدث
1357 شرطي للسهر على تأمين مواطني تيبازة خلال الشهر الفضيل

 

                                              سطرت مصالح الشرطة بأمن ولاية تيبازة برنامج أمني مكثف تحسبا لشهر رمضان المبارك للسنة 2018/ 24 /24 ساعة على و07/07 أيام ، قصد توفير الأمن وضمان سلامة الأشخاص و المتمالكات خلال هذا الشهر الفضيل، حيث تم تسخير 1357 شرطي لتأمين هذا الحدث.

                                                           حيث تم وضع إجراءات أمنية خاصة سخرت لها كل الإمكانيات المادية و البشرية لأجل  لضمان تغطية فعالة في الميدان، حيث تم توزيع عناصر بالزي الرسمي على مستوى جميع المحاور  لتسهيل حركة السير و سلامة المواطنين  خاصة في النقاط التي تعرف حركة مكثفة و تم توزيع  عناصر بالزى المدني لتغطية الأماكن التي تعرف إكتضاض خاصة في  الأماكن العمومية التي تشهد تواجد المواطنين بأعداد هائلة، على غرار  أماكن تنظيم مختلف   التظاهرات الليلية  و أماكن النشاطات الثقافية و الرياضية والشوارع  الرئيسة و الأحياء الشعبية و الأسواق  و المساجد، إضافة إلى ذلك سيتم   تعزيز الدوريات الامنية من قبل الشرطة القضائية عبر جميع شوارع  و أحياء المدينة للحد من كل اشكال الجريمة ، كما ستضطلع مصالح الشرطة بأمن ولاية تيبازة بالقيام بعمليات مراقبة وتعريف الأشخاص والمركبات على مستوى مداخل المدينة ، في نفس السياق هذا البرنامج يتم تنفيذه عبر كامل قطاع الاختصاص امن ولاية بما فيها امن الدوائر.

وقد وضعت مصالح امن ولاية تيبازة تحت تصرف  الموطنين خط النجدة رقم 17 و الخط الاخضر 1548و104 للتواصل الدائم و التكفل بانشغالات المواطنين و تبليغاتهم،  لتمكين قوات الشرطة من التدخل في الوقت المناسب.

 نوال الهواري 

 

 

 

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