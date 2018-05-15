المقيمون يحتجون مجددا بمستشفى مصطفى باشا

نظم عشرات الأطباء المقيمين اليوم الثلاثاء بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا بالجزائر العاصمة وقفة احتجاجية تلبية لنداء التنسيقية المستقلة الوطنية لهذا السلك.

وقد تجمع الأطباء المقيمون المضربون عن العمل منذ 14 نوفمبر 2017 داخل ساحة المستشفى حتى منتصف النهار قبل أن يتوجهوا إلى المدخل الرئيسي محاولين خرق حزام الأمن للخروج إلى الشارع.

يذكر أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي قال مرارا إنه " تم أخذ مطالب الأطباء المقيمين بعين الاعتبار لتحسين ظروف عملهم من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية في إطار القوانين المعمول بها وأن باب الحوار مع ممثلي هذا السلك لازال مفتوحا".