حسبلاوي يعد بمعالجة ملف شبه الطبي

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اليوم الثلاثاء، بالجزائر، أن ملف شبه الطبي سيعالج بكل الأهمية التي يكتسيها، مؤكدا على الدور الهام الذي يلعبه هذا السلك من قطاع الصحة.

ولدى افتتاح اليوم العلمي ال6 لشبه الطبيين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد لامين دباغين، صرح الوزير قائلا أن "ملف شبه الطبي سيعالج بكل الأهمية التي أوليها له، وانه أحد الملفات الأولى التي فتحتها"، وأضاف حسبلاوي أن سلك شبه الطبي هو الأهم بما أنه يدعم الطاقم الطبي، وعليه فانه لا يجب أن يكون تكميليا بل يجب إشراكه".

كما أكد وزير الصحة أن البحث في المجال شبه الطبي له قيمته في جميع الهيئات العلمية الدولية وسيكون كذلك لدينا، مشيرا إلى أهمية التكوين المهني والأكاديمي، وأردف قائلا "سنشجع التكوين الأكاديمي الذي سيشكل إحدى أولوياتنا لأنه يفضي إلى صفة باحث".

من جهة أخرى دعا الوزير إلى "انضمام الجميع بهدف تحقيق تقدم في هذا الملف في هدوء" واعدا بتنظيم "مناقشات" مستقبلا.