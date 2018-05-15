الجيش يكشف ترسانة حربية على الحدود مع مالي

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، مخبأ للأسلحة والذخيرة، إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ويحتوي المخبأ حسب ذات المصدر، على رشاش ثقيل عيار 14,5 ميليمتر، بندقية رشاشة من نوع (FMPK)، مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، بندقية تكرارية، (21) حشوة دافعة للقاذف الصاروخيRPG-7، إضافة الى 11 قذيفة خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7، (16)شريط ذخيرة خاص بالرشاش الثقيل14,5 ميليمتر، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ (3300) طلقة من مختلف العيارات.