في ثاني خرجة له بعد تدشين جامع كتشاوة

بوتفليقة يدشن الزاوية البلقايدية ويتفقد المسجد الأعظم بالعاصمة

ظهر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس للمرة الثانية خلال شهر ليدشن الزاوية البلقايدية الهبرية في تيقصرين ببلدية بئر خادم ويتفقد المجلس الأعظم بالمحمدية الذي يعتبر أحد أهم المشاريع في فترة حكمه للجزائر، رفقة وفد زاري للوقوف على مدى سير أشغاله الذي ينتظر أن تسلم مفاتيحه ديسمبر المقبل.

نفذ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمنية الشيخ محمد بلقايد بتشييد زاوية تحمل اسمه لتكون وقفا لعشرات الشباب الذين سينهلون من علمها ويستفيدون من تكوين مهني يخرجهم إلى عالم الشغل وهو الذي قضى حياته خدمة للجزائريين إلى أن وافته المنية سنة 1989 في ذات اليوم الذي توفي فيه الشيخ متولي الشعراوي الذي كان رفيق دربه طوال 7 سنوات أقام فيها العالم المصري في الجزائر، لتكون بذلك ثاني خرجة للرئيس بعد تدشينه مسجد كتشاوة بالقصبة السفلى ثم تفقد المجلس الأعظم بالمحمدية الذي يتابع الرئيس مسار إنجازه الذي دخل قبل أسابيع مرحلة التزيين والزخرفة، وهي العملية التي تتم بالتشاور مع مهندسين في التزيين وخطاطين لضبط التصاميم الداخلية والخارجية، حيث يتربع على مساحة تقدر بأكثر من 27 هكتارا ويتضمن قاعة للصلاة بمساحة 20 ألف متر مربع وباحة ومنارة بطول 267 م، بالإضافة إلى مكتبة ومركز ثقافي ودار للقرآن، ويعتبر هذا الصرح أكبر مسجد في إفريقيا والثالث في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

كما قام الرئيس بتدشين الزاوية البلقايدية الهبرية في تيقصرين ببلدية بئر خادم، أين اصطفت حشود المواطنين الذين استقبلوا الرئيس بوتفليقة بالقرب من بوابة الزاوية التي شيدت على مساحة تقدر بـ 5 هكتارات، وتشمل مدرسة قرآنية بطاقة استقبال تصل إلى 300 طالب، إضافة إلى مكتبة تتربع على 1200 م2، ويشمل المشروع أيضا مركزا للتكوين المهني مما سيسمح للطلبة من الحصول إضافة إلى شهادات في التربية الإسلامية، على شهادات تمكنهم من ممارسة نشاط آخر في حالة اختيارهم لمهنة غير مهنة الإمام، وستحتضن زاوية تيقصراين بالعاصمة هذه السنة الدروس المحمدية ، التي تنظم كل شهر رمضان بمقر الزاوية البلقايدية بسيدي معروف بالتعاون مع ولاية وهران.

ويعتبر الشيخ بلقايد أحد أعمدة الإصلاح في الجزائر من مواليد 1913 قاوم المستعمر الفرنسي وحكم عليه بالإعدام غير أن القدر شاء أن ينفذ منه في ذات اليوم الذي كان سيعدم فيه، بعد الاستقلال انتقل الشيخ إلى سيدي بلعباس حيث أشرف على إدارة زاوية هناك، وبحسب ما رواه الشيخ متولي الشعراوي في كتابة مذكراته فقد رأى رؤية ظهر له فيها الشيخ بلقايد مقبلا لمصافحته، وبمجرد وصوله كان أول من استقبله في العاصمة وتكفل به هو الشيخ بلقايد، وتشاء الصدفة أيضا أن الشيخين ولدا في ذات السنة وتوفيا في نفس السنة.

للإشارة فقد شهدت مختلف طرقات العاصمة اختناقا مروريا حادا نتيجة الطوق الأمني الذي ضرب عليها وتشديد الرقابة على مستوى الحواجز الأمنية المنتشرة عبر مداخلها تزامنا مع خرجة الرئيس ومسيرة الأطباء المقيمين.