أثبتت نجاعة ضد داعش في سوريا

الجزائر تتزود بآخر الأسلحة الروسية لمواجهة التهديدات

أظهرت التمارين التكتيكية والمناورات التي قامت بها مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي امتلاكه لآخر الأسلحة وأنجعها في مواجهة الإرهاب أو أي عدوان خارجي على أراضيها، حيث أظهرت صور الزيارة الأخيرة لنائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أحمد قايد للناحية العسكرية الرابعة امتلاكه لأنظمة الدفاع الروسية القاذفات الثقيلة سولنتسيبيك (TOS-1A)، بالإضافة إلى قرب وصول مجموعة جديدة من دبابات T90SA.

قال موقع سبوتنيك الروسي إن هذه المنظومة أثبتت فعاليتها في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، في كل من العراق وسوريا، ويشير نفس المصدر إلى أن الجزائر قد طلبت الحصول على هذه الأنظمة سنة 2017، غير أنها لم تتأكد إلا بعد ظهورها أثناء التدريبات، وأدى امتلاك الجزائر لهذه الأنظمة، والتي ظهرت في التدريبات العسكرية، إلى زيادة الطلب عليها من العديد من البلدان، حسب نفس المصدر، من جهة أخرى نقل موقع مينا ديفانس تفاصيل شحنة مكونة من 67 دبابة T-90SA لصالح الجزائر، هذه الحزمة التي كانت موجودة في ميناء Oust Luga بالقرب من مدينة Saint-P tersbourg بروسيا البارحة وهي تتجه حاليا نحو ميناء سكيكدة بالجزائر، هذه الحزمة تمثل جزءا من 200 دبابة T-90SA كانت الجزائر قد طلبتها قبل سنتين ومن المنتظر أن تتوالى عمليات التسليم لغاية بداية سنة 2017، وبهذه الصفقة ستصل أعداد الدبابات T-90SA التي ستمتلكها الجزائر إلى 540 دبابة، أما فيما يخص التركيب المحلي للدبابة T-90MS، فإن بداية المفاوضات بخصوصها سيعتمد على الانتهاء من عمليات تسليم الطلبيات السابقة، وفي نفس الوقت ومع الظهور القريب للدبابة T-14 في السوق، فقد أصبحت الأصوات المنادية بالتخلي عن فكرة اقتناء دبابة T-90MS ترتفع.

في سياق متصل كشف موقع مينا ديفانس المتخصص في الصناعات العسكرية نقلا عن مصادر إعلامية روسية أن الجزائر استلمت وبشكل رسمي صواريخ إسكندر Iskander لتصبح بذلك ثاني زبون لهذه المنظومة الخاصة بالصواريخ الباليستية، بعد أن أبدت الجزائر اهتمامها بهذه المنظومة منذ سنوات، كونها تمتلك دقة وفعالية، وكانت شركة روس أبرون إكسبورت المختصة في تصدير هذا السلاح الروسي، قد كشفت منذ فترة عن عزمها على تزويد الجزائر بالإضافة إلى أربع دول عربية أخرى بمنظومة صواريخ تكتيكية يطلق عليها تسمية إسكندر ، والتي وصفتها الشركة بالصفقة الواعدة، وقال أناتولي إيسايكين، الرئيس التنفيذي للشركة إنه يرى مستقبلا واعدا للتعاون مع بلدان مثل الجزائر، مصر، سوريا، العراق ولبنان، والتي ستطرح عليها منظومات صواريخ إسكندر للتصدير ، وهو صاروخ روسي الصنع، باليستي قصير المدى، متقدم جدا وعالي الدقة، يستطيع إصابة أهدافه وتدميرها على مسافة 300 كلم، مزود برأس حربي بوزن 480 كلغ.