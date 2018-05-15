شريط الاخبار
10 آلاف مؤمن اجتماعيا في مجال جراحة القلب الجزائر تتزود بآخر الأسلحة الروسية لمواجهة التهديدات فريق عمل مشترك بين الجزائر ومدريد لتقويض نشاط الحراقة نزيف جماعي لمؤيدي مناصرة من حمس 7 سنوات أقدمية لممارسة خبرة مطابقة وهيكلة المركبات أؤكد لكم وقوف وتضامن الجزائر معكم وتمسكها بالقدس عاصمة لفلسطين الجزائر رخصت بدخول 10 آلاف إنجيل مزاولة التكوين بالمعهد الدبلوماسي لمدة عام والنجاح بالاختبارات قاتلة زوج والدتها بتليملي تعترف بارتكابها للجريمة دفاعا عن شرفها بوتفليقة يدشن الزاوية البلقايدية ويتفقد المسجد الأعظم بالعاصمة مزاولة التكوين بالمعهد الدبلوماسي لمدة عام والنجاح بالاختبارات أسعار النفط تتجاوز 79 دولارا للبرميل مئات المستفيدين من أونساج يخرجون في مسيرة حاشدة بتيزي وزو الدجاج يبلغ سقف 330 دينار .. والفواكه تقارب الـ 180 دينار ملثمون يسطون على مسكن ويستولون على أموال ومجوهرات قرابة 63 ألف شرطي لتأمين امتحانات نهاية السنة بوتفليقة في زيارة تفقدية للمسجد الأعظم والزاوية البلقايدية اليوم على الشعب الجزائري أن يفهم أن إطارات سوناطراك كانوا محقورين الاحتلال يرتكب مجزرة في ذكرى النكبة ونقل سفارة أمريكا إلى القدس مشروع أمريكي جديد في الفلاحة لتربية 3 آلاف بقرة في بالبيض الجزائر السادسة عربيا في تحويل أموال المغتربين 1100 مستفيد من قروض أونساج تقدموا بطلبات لإعادة جدولة الديون زوخ يؤكد مواصلة عمليات إعادة الإسكان بعد شهر رمضان الأمن الوطني يضبط خطة لضمان تغطية أمنية شاملة طمار يأمر بالتّنازل عن المساكن الاجتماعية الموزعة منذ 13 سنة قايد صالح يدعو للمحافظة على القوة والصرامة القتالية تمديد موسم العمـرة حتى نهاية شهر شـوال وكالات الأسفار لا علم لها بالإجراء ! لوح يحمل الداخلية مسؤولية حماية الأراضي الفلاحية ويفتح تحقيقا في أرضية مصنع بيجو المؤتمر الاستثنائي يصادق على وسطية الخطاب وتجنّب المعارضة الراديكالية العسكري وشريفي في حملة لإعادة القيادات المهمّشة في الأفافاس بن غبريت.. لن نقطع الأنترنت خلال امتحانات البكالوريا هذه السنة الدرك يحبط مخطط حرقة لـ18 تلميذا بمتوسطة بوسفر بوهران سفاح بلكور يحاول إقناع المحكمة بأنه لم يقتل صديق طفولته تسليم مفاتيح 923 مسكن اجتماعي بتيزي وزو تجديد العقوبات على إيران والتصعيد في الشرق الأوسط ينعشان أسعار النفط طحكوت يبيع بالخسارة وبسامبول ممنوعة من دخول النيجر مقتل شخص وإصابة آخرين في عملية طعن بباريس بدوي يجدد الدعوة للمصالحة ويتوعد مسؤولين «تعسّفوا» في استعمال السلطة وزارة الصناعة تفرض إجراءات جديدة على «الزماقرة» لاستيراد السيارات قيتوني يؤكد أن الدولة لن ترفع الدعم عن الكهرباء
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الجزائر تتزود بآخر الأسلحة الروسية لمواجهة التهديدات

أثبتت نجاعة ضد داعش في سوريا

الجزائر تتزود بآخر الأسلحة الروسية لمواجهة التهديدات

  15 ماي 2018 - 22:26   قرئ 112 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائر تتزود بآخر الأسلحة الروسية لمواجهة التهديدات

أظهرت التمارين التكتيكية والمناورات التي قامت بها مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي امتلاكه لآخر الأسلحة وأنجعها في مواجهة الإرهاب أو أي عدوان خارجي على أراضيها، حيث أظهرت صور الزيارة الأخيرة لنائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أحمد قايد للناحية العسكرية الرابعة امتلاكه لأنظمة الدفاع الروسية القاذفات الثقيلة  سولنتسيبيك (TOS-1A)، بالإضافة إلى قرب وصول مجموعة جديدة من دبابات T90SA.

 

قال موقع  سبوتنيك الروسي  إن هذه المنظومة أثبتت فعاليتها في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، في كل من العراق وسوريا، ويشير نفس المصدر إلى أن الجزائر قد طلبت الحصول على هذه الأنظمة سنة 2017، غير أنها لم تتأكد إلا بعد ظهورها أثناء التدريبات، وأدى امتلاك الجزائر لهذه الأنظمة، والتي ظهرت في التدريبات العسكرية، إلى زيادة الطلب عليها من العديد من البلدان، حسب نفس المصدر، من جهة أخرى نقل موقع  مينا ديفانس  تفاصيل شحنة مكونة من 67 دبابة T-90SA لصالح الجزائر، هذه الحزمة التي كانت موجودة في ميناء Oust Luga بالقرب من مدينة Saint-P tersbourg بروسيا البارحة وهي تتجه حاليا نحو ميناء سكيكدة بالجزائر، هذه الحزمة تمثل جزءا من 200 دبابة T-90SA كانت الجزائر قد طلبتها قبل سنتين ومن المنتظر أن تتوالى عمليات التسليم لغاية بداية سنة 2017، وبهذه الصفقة ستصل أعداد الدبابات T-90SA التي ستمتلكها الجزائر إلى 540 دبابة، أما فيما يخص التركيب المحلي للدبابة T-90MS، فإن بداية المفاوضات بخصوصها سيعتمد على الانتهاء من عمليات تسليم الطلبيات السابقة، وفي نفس الوقت ومع الظهور القريب للدبابة T-14 في السوق، فقد أصبحت الأصوات المنادية بالتخلي عن فكرة اقتناء دبابة T-90MS ترتفع.

في سياق متصل كشف موقع  مينا ديفانس  المتخصص في الصناعات العسكرية نقلا عن مصادر إعلامية روسية أن الجزائر استلمت وبشكل رسمي صواريخ  إسكندر Iskander  لتصبح بذلك ثاني زبون لهذه المنظومة الخاصة بالصواريخ الباليستية، بعد أن أبدت الجزائر اهتمامها بهذه المنظومة منذ سنوات، كونها تمتلك دقة وفعالية، وكانت شركة  روس أبرون إكسبورت  المختصة في تصدير هذا السلاح الروسي، قد كشفت منذ فترة عن عزمها على تزويد الجزائر بالإضافة إلى أربع دول عربية أخرى بمنظومة صواريخ تكتيكية يطلق عليها تسمية  إسكندر ، والتي وصفتها الشركة بالصفقة الواعدة، وقال أناتولي إيسايكين، الرئيس التنفيذي للشركة  إنه يرى مستقبلا واعدا للتعاون مع بلدان مثل الجزائر، مصر، سوريا، العراق ولبنان، والتي ستطرح عليها منظومات صواريخ إسكندر للتصدير ، وهو صاروخ روسي الصنع، باليستي قصير المدى، متقدم جدا وعالي الدقة، يستطيع إصابة أهدافه وتدميرها على مسافة 300 كلم، مزود برأس حربي بوزن 480 كلغ.

أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات