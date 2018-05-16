حمس" ترتب لاتصالات مع القوى الوطنية لتحقيق توافق وطني

أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن مباشرة حزبه قريبا لاتصالات واسعة مع كافة القوى الوطنية بالبلاد بغرض الوصول إلى تحقيق توافق وطني، بما في ذلك السلطة التي لا يمكن تجسيد توافق دونها.

وخلال عقده لندوة صحفية هي الأولى بعد إعادة انتخابه نهاية الأسبوع الفارط على رأس حركة مجتمع السلم، أوضح مقري أن الانشغال الأول لتشكيلته السياسية خلال المرحلة المقبلة هو الاتصال بكافة القوى الوطنية في البلاد، في محاولة منها لجمع الكلمة والانتقال إلى وضع أفضل على كل المستويات" وذلك في ظل توافق وطني يجمع بين كل الأطياف.

وأكد في هذا الإطار بأن هذه الاتصالات لن تستثني السلطة، من منطلق أنه ليس هناك توافق دونها، مدرجا هذا الخيار الأكيد في خانة الواقع الحقيقي للموازين السياسية الذي لا يمكن تجاهله.

وفي هذا المنحى، ستقوم حركة مجتمع السلم بتوظيف علاقاتها التي وصفها مقري بالجيدة مع الجميع، في إشارة منه إلى أحزاب الموالاة والمعارضة على حد سواء، من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

وحول ما إذا كان ذلك يعني إحياء التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، التي كانت قد ضمت سابقا العديد من الأحزاب السياسية على اختلاف انتماءاتها، على غرار حركة مجتمع السلم، لم يفصل مقري في المسألة بالإيجاب أو السلب.