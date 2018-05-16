إضافة إلى تدمير مخبأ وحجز أسلحة بمناطق مختلفة

الجيش يكشف مخبأ للأسلحة وإرهابيان يسلمان نفسيهما بالناحية العسكرية السادسة

سلم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بكل من ش. أكلي ، المدعو أبو سعيد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009 و ف. الطاهر ، المدعو أبو موسى الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، كما كشفت مفارز بذات الناحية مخبأ للأسلحة والذخيرة، إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار.

قال بيان لوزارة الدفاع الوطني إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان نفسيهما، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بكل من ش. أكلي ، المدعو أبو سعيد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009 و ف. الطاهر ، المدعو أبو موسى الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015. الإرهابيان كان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة مملوءين، هذه النتائج النوعية تؤكد من جديد على فعالية الاستراتيجية التي يعتمدها الجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كامل أرجاء البلاد ، وإثر عمليات بحث وتمشيط منفصلة بكل من جيجل، عين الدفلى والشلف، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 ماي 2018، مخبأ للإرهابيين و03 قنابل تقليدية الصنع وسلاحا ناريا، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وأغراض مختلفة، فيما تم ضبط مسدس رشاش، من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء بتمنراست.

من جهة أخرى؛ كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مخبأ للأسلحة والذخيرة، إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، بحسب ما تضمنه بيان لوزارة الدفاع الوطني، ويحتوي المخبأ على رشاش ثقيل عيار 14,5 ميليمتر، بندقية رشاشة من نوع FMPK مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، بندقية تكرارية، 21 حشوة دافعة للقاذف الصاروخيRPG-7، 11 قذيفة خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7، 16 شريط ذخيرة خاص بالرشاش الثقيل14,5 ميليمتر، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ 3300 طلقة من مختلف العيارات، وأضاف البيان أن هذه العملية النوعية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد. أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة، فحجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، 10400 لتر من الوقود الموجه للتهريب، في حين أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 21 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من بني صاف ووهران، من جهة أخرى أوقف حراس الحدود بتلمسان 22 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.