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قايد صالح مرتاح لمستوى قوام المعركة لدى وحداتها

الناحية العسكرية الرابعة أمنت شريطها الحدودي

  16 ماي 2018 - 20:18   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الحدث
الناحية العسكرية الرابعة أمنت شريطها الحدودي

عبر الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، أمس، عن ارتياحه للمستوى الذي بلغه قوام المعركة لوحدات الناحية العسكرية الرابعة في ورقلة التي تشرف على الحدود مع ليبيا، وثمن الجهود التي يبذلها الأفراد المرابطون على طول الشريط الحدودي للإقليم، لتأمين البلاد من كل التهديدات والآفات، تقديرا منهم للمسؤولية التاريخية التي يتحملونها.

 

قال قايد صالح في ختام زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة وترأسه اجتماع عمل بمقر هذه الأخيرة، ضم قيادة وأركان الناحية وقادة الوحدات ومسؤولي مختلف المصالح الأمنية،  لقد عملت بل حرصت دوما على التذكير وعلى التأكيد بأن المسؤولية تكليفا وليست تشريفا، ومعنى ذلك أن من يتحمل المسؤولية مهما كان حجمها ومهما كان مستواها ومهما كان موقعها، هي أمانة في أعناق أصحابها يحاسبون عليها، فالمسؤول هو أمين بكل ما تحمله عبارة أمانة من معنى، أمين على كل شيء موضوع تحت تصرفه وتسييره، فالمسؤولية اصطلاحا، هي التزام الإنسان التزاما كاملا بأداء ما أنيط به من مهام، بكل ما أوتي من قوة، أي أن الإنسان ملزم بأن يبذل كل ما لديه من طاقة من أجل الإيفاء بكل ما يتحمله من مسؤولية، وترتفع درجات تحمل المسؤولية لدى الإنسان، كلما ارتقى إحساسه وشعر أن مسؤوليته هي أمانة يتحمل وزرها في الدنيا والآخرة، ولا شك أن من يرتقي إلى مستوى الأمانة سيسهل عليه الارتقاء إلى مستوى المسؤولية ، وأكد نائب وزير الدفاع الوطني أن كل الجهود المبذولة من قبل أفراد الجيش الوطني الشعبي على مستوى التراب الوطني، والنابعة من حرصهم على خدمة جيشهم ووطنهم بكل ضمير ومهنية واحترافية، هو إثبات قاطع على مدى تمسكهم بما يمليه عليهم باعث الواجب، وما تفرضه عليهم متطلبات المسؤولية، كما تمنى الفريق تحقيق الجيش الوطني الشعبي المزيد من الإنجازات في أكثر من مجال في سبيل الرقي بقدراته إلى منتهى طموحاتنا المشروعة.

زين الدين.ز

 

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