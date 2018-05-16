تقلد منصب مساعد قنصل بالجزائر بين 2012 و2015

ماكرون يعين قنصلا عاما جديدا لفرنسا بالجزائر

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مارك ساديي قنصلا عاما جديدا لفرنسا في الجزائر الذي كان يتقلد ذات المنصب في موسكو خلفا للقنصل العام إيريك جيرارد الذي استدعي إلى مهام أخرى. القنصل ستكون أمامه الآلاف من ملفات الفيزا التي يطلبها الجزائريون يوميا وهو الذي عمل بالجزائر قنصلا عاما مساعدا بين 2012 و2015.

حسب المرسوم الرئاسي الصادر بالجريدة الرسمية الفرنسية، في عددها ليوم 13 ماي 2018، فقد تم تعيين قنصل عام جديد لفرنسا بالجزائر، وهو المرسوم الرئاسي المُمضى من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم 11 ماي، المتعلق بتعيين قنصل عام جديد لفرنسا بالجزائر، وسيستلم القنصل العام الفرنسي بالجزائر الجديد مارك ساديي مهامه خلفا للقنصل العام إيريك جيرارد الذي استدعي إلى مهام أخرى الذي عُين في ديسمبر الماضي لتسيير الانتقال الصعب بين مركزي معالجة التأشيرة TLS contact و VFS Global، وقد سبق للقنصل الفرنسي الجديد أن شغل عدة مناصب منها قنصل عام مساعد في الجزائر خلال الفترة 2012 - 2015، ثم منصب قنصل عام بموسكو في روسيا، كما شغل سابقا منصب قنصل عام مساعد في الأرجنتين وكندا، وقالت مصادر إن إيريك جيرار قد تم استدعاؤه لمهام أخرى بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية. للإشارة؛ فقد منحت القنصليات الفرنسية بالجزائر 410 آلاف تأشيرة من مجموع 630 ألف طلب خلال 2017.