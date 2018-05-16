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ندد بسياسة التهديد والابتزاز المغربية

السفير الصحراوي بالجزائر متشائم بشأن تحقيق تقدم سريع في الحل والتسوية

  16 ماي 2018 - 20:14   قرئ 20 مرة   0 تعليق   الحدث
السفير الصحراوي بالجزائر متشائم بشأن تحقيق تقدم سريع في الحل والتسوية

أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجزائر، عبد القادر طالب عمر، يوم الثلاثاء، أن سياسة  التهديد والابتزاز المبنية على تلفيق التهم والأكاذيب التي اتبعها النظام المغربي مؤخرا ليست سوى محاولة منه لإخراج القضية الصحراوية خارج إطارها العادل كقضية تصفية استعمار.

 

أوضح السفير الصحراوي في لقاء خص به وكالة الأنباء الجزائرية أن النظام المغربي  ينتهج منذ  فترة سياسة التهديد والوعيد والابتزاز المبنية على أساس تلفيق التهم والأكاذيب، بعدما تقطعت به السبل، سواء بالنظر إلى أوضاعه الداخلية أو للحصار الذي يطوقه على المستوى الدولي ، داعيا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة والمسارعة إلى تسوية الصراع، من خلال منع المغرب من مواصلة سياسة العرقلة وزرع التوتر في المنطقة. وقال طالب عمر إنه  منذ وقف إطلاق النار (سنة 1991) وعلى مدى 27 سنة، أظهر النظام المغربي حقيقته منذ السنة قبل الماضية، عندما هاجم المبعوث الشخصي للأمم المتحدة كريستوفر روس، وبعد ذلك الأمين العام الأممي السابق بان كي مون، وذهب إلى غاية طرد المكون السياسي والأممي  للمينورسو بعدما فشل في جرّهم إلى العمل في الاتجاه الذي يرضاه، أي تشريع  احتلاله للصحراء الغربية . ويرى طالب عمر أنه أمام هذا الوضع القائم لجأ المحتل المغربي إلى  تلفيق اتهامات كاذبة حتى يجد سببا ولو واهيا للتملص من التزاماته والدخول في مفاوضات ، في محاولة جديدة منه لـ تشويه سمعة جبهة البوليساريو، وإلصاق -كعادته- التهم بها، في سلسلة التلفيقات التي دأب استخدامها ضدها وضد الشعب الصحراوي ككل، من خلال نعت أفرادها في العهد السابق بـ الانفصاليين ، ومرة أخرى بـ الشيوعيين التابعين  للاتحاد السوفياتي  ثم وصفهم بالإرهابيين، لزرع الاضطرابات ، وهي ادعاءات -كما قال-  تعوّدت عليها المغرب منذ احتلاله الصحراء الغربية ، مبرزا أن  هذه المرة توسعت اتهاماته وأقحم فيها أطرافا أجنبية بدءا بإيران وحزب الله ثم الجزائر، وهي الأطراف التي نفت نفيا قاطعا هذا الكلام غير المسؤول والذي لا أساس له من الصحة . في السياق، أبرز السفير الصحراوي أن هذه الاتهامات المغربية لبعض الدول التي وصفها بـ غير المنطقية  ما هي إلا محاولة للتودد إلى بعض الأطراف الخارجية، مستغلا الوضعية الدولية الجديدة في الشرق الأوسط ومعاداة بعض القوى الكبرى لإيران لتحاملها على الطرف الصحراوي، مذكرا في نفس السياق بأنها منذ تسعينات القرن الماضي لا توجد أي علاقة بين جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية من  جهة، والجمهورية الإيرانية التي يبقى موقفها السياسي كما قال  متأخرا ولم يتقدم  من جهة أخرى، متسائلا  كيف إذن يكون الحال في تقديم دعم عسكري أو اقتصادي للشعب الصحراوي . وعن رؤيته لمستقبل المفاوضات مع الطرف المغربي، لم يبد السفير الصحراوي  تفاؤلا  بتقدم سريع في الحل والتسوية، بالنظر إلى المؤشرات التي يظهرها المغرب لحد الساعة، والتي -كما قال-  لا تبشر بالخير ، رغم أن أمام النظام المغربي  فرصة جديدة للسلام التي لا بد من استغلالها، لاسيما أمام المساعي الأممية الجديدة، على رأسها تلك التي تعهد بها أمينها العام أنطونيو غوتيريش ببعث ديناميكية جديدة والسعي لإجراء مفاوضات بين طرفي النزاع  لإيجاد حل للقضية الصحراوية .

م . ن

 

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