مسيرات العودة لن تنتهى إلا برفع الحصار كليا عن غزة

أكد رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الجمعة، أن "مسيرة العودة" لن تنتهى إلا برفع الحصار كليًا عن قطاع غزة.

وشدد هنية، خلال خطبة الجمعة بالمسجد العمرى الكبير بمدينة غزة، نققلا عن اليوم السابع، على أن حركته لن تدخل فى أى صفقات بشأن المسيرة، ولن تأخذ قراراها إلا من خلال الإجماع الوطنى، لافتًا إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية روّجت شائعات بعد الزيارة الخاطفة لوفد حماس إلى القاهرة فى 13 مايو لإحداث بلبة فى صفوف شعبنا والمتضامين معه فى مسعى للتأثير على مسيرة العودة، وصرف الأنظار عن المجزرة الإسرائيلية بغزة.

وذكر هنية أن وفد حركته أجرى لقاءات بأجواء دافئة، ومشاورات معمقة بشأن الوضع العام، والحصار على قطاع غزة، ومسيرات العودة، والوحدة الوطنية.

وبشأن ما تداولته وسائل إعلام عن قرار من حركة حماس بوقف مسيرات العودة وإنهائها، قال هنية: "هذه شائعات لا أساس لها من الصحة، ونؤكد أن مسيرة العودة مستمرة حتى تحقق أهدافها".

وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن هدف مسيرة العودة إنهاء الحصار كليًا عن قطاع غزة، ووضع شعبنا على الطريق الصحيح لوحدة وطنية حقيقية.