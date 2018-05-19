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الحماية المدنية تسجل 3286 تدخل خلال 3 أيام الأخيرة

  19 ماي 2018 - 13:20   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الحدث

سجلت وحدات الحماية المدنية 3286 تدخل عبر الوطن خلال الـ48 ساعة الماضية، وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من  المواطنين.

هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواءً المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية.

وسجلت عدة حوادث مرور منها 10 حوادث تسببت في وفاة 10 أشخاص و إصابة 46 آخرين بجروح.

أثقل حصيلة سجلت بولاية بسكرة، بوفاة 04 أشخاص، على إثر إصطدام بين سيارة ذات وزن خفيف وشاحنة.

على مستوى الطريق الوطني رقم 46، ببلدية شعيبة ودائرة أولاد جلال.

كما تم تسجيل 4 حرائق حضرية، في كل من ولايات سعيدة، عين الدفلى، المدية والبليدة.

هذه الحرائق تسببت في وفاة 3 أشخاص محترقين، الأم 40 سنة، طفلين 10 و 13 سنة بولاية السعيدة.

على إثر حريق شبّ في منزل قديم بالمكان المسمى الإخوة صديق، ببلدية سعيدة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سطيف من أجل البحث ثم إنتشال جثة شخص 59 سنة متوفي.

جرفته سيول واد بالمكان المسمى القراقرة، ببلدية عين الكبيرة، في حين تتواصل عملية البحث عن شخص ثاني.

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