بوتفليقة يدعو لإبعاد المدرسة والجامعة عن الصراعات الاديولوجية والسياسية

دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت، إلى إبعاد المدرسة والجامعة عن الصراعات والمصالح والإيديولوجيات والمنافسة السياسية.

وقال رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة يوم الطالب، قرأها نيابة عنه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي خلال الاحتفال الرسمي المخلد لهذه الذكرى الذي احتضنته ولاية تيبازة أن المدرسة والجامعة "ليستا فضاء للصراعات أو المصالح أو الإيديولوجيات، ولا للمنافسة السياسية"، وأنه ينبغي على الجميع أن "يحترم حرمة الجامعة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل أجيالنا الصاعدة".