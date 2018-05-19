انطلاق الدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية الخميس القادم

ستفتتح الطبعة الثالثة عشر لملتقى الدروس المحمدية يوم الخميس القادم بالمقر الجديد بالجزائر العاصمة للزاوية البلقايدية الهبرية الكائن مقرها الرئيسي بوهران, حسبما علم يوم السبت لدى الهيئة المنظمة لهذه التظاهرة السنوية المهتمة بالفكر الإسلامي.

ويأتي تنظيم هذه الطبعة الجديدة استثناء خلال هذه السنة بالمقر الجديد للزاوية بحي تيقصراين ببلدية بئر خادم بعد أن أشرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء الفارط على تدشينه و ذلك بحضور شيخها سيدي محمد عبد اللطيف بلقايد.

وكانت الطبعات ال 12 الماضية قد نظمت بصفة دورية خلال شهر رمضان من كل سنة بالمقر الرئيسي للزاوية البلقايدية الهبرية الكائن ببلدة سيدي معروف شرق مدينة وهران.

و يبرمج خلال هذه التظاهرة التي ستمتد أشغالها الى غاية 1 جوان القادم تقديم 21 محاضرة تتفرع مواضيعها عن المحور الرئيسي للطبعة التي ستعرف مشاركة ثلة من العلماء والفقهاء وخبراء التشريع الإسلامي من الوطن العربي على غرار الجزائر وتونس وليبيا والمغرب ومصر ولبنان والأردن وسوريا واليمن والسودان وموريتانيا.