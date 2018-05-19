تسخير 07 آلاف شرطي لتأمين الفضاءات العمومية خلال رمضان

شريط الاخبار
أمطار "الرحمة" تتحوّل إلى "طوفان" وولايات شرقية تغرق لحظات قبيل الإفطار! أمن العاصمة يسخر 7000 شرطي لتأمين امتحانات نھایة العام حاملو الشهادات الجامعية في وقفات احتجاجية غدا تشجيع الاستثمار في مجال رسكلة وتثمين النفايات تجنيد 950 ألف أستاذ وموظف لتأطير مليوني مقبل على الامتحان مساهل يصف ممارسات "الإسرائيليين" في غزة بجرائم حرب ضريبة جديدة على تعبئة الهاتف النقال إجراءات خاصة لتسهيل إدماج طلبي العمل في ولايات الجنوب بعد تداول أخبار حول رفضها بسعر 2100 أورو الجيش يضرب بقوة بقايا الجماعات الإرهابية لضمان رمضان آمن للجزائريين جزائريون في رحلة البحث عن تذكرة عمرة في رمضان الدولة تجسّد وضع الأمازيغية لأخذ مجراها الطبيعي بعيدا عن الحسابات الضيقة ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك مع حلول رمضان أسعار المكسرات والفواكه الموسمية تلهب جيوب الجزائريين أسعار المنتوجات الفلاحية تلهب أسواق سكيكدة الأسعار بسوق "واد علايق" بالبليدة مستقرة الإهمال يطال ورشات الإنجاز ووزير السياحة مطالب بالتدخل ارتفاع قياسي لقيمة العملة الأمريكية مقابل الدينار في السوق الرسمية 1591 مليون دج قيمة ديون "سونلغاز" غير المحصلة بتيزي وزو ترسيم 3 آلاف عامل بقطاع البريد في إطار عقود ما قبل التشغيل «الخضر» يدفعون ضريبة مواجهتهم لمنتخبات مجهرية هوية مرافق الحراش والبليدة إلى القسم الثاني تحسم اليوم سرار يريد بلقروي في سوسطارة البراءة لأربعة شبان اتهموا بمحاولة قتل في برج الكيفان محتال ينصب على مغتربة ويسلبها مبلغ 500 مليون سنتيم شابة تتعرض لسرقة سيارتها أمام مقر إقامتها جزائريان يتورطان في تجنيد الشباب للانضمام إلى" داعش" سوريا  حديثات الـزواج يستعن بكتب الطبخ واليوتيوب لتفادي الإحراج الجزائريون يرمون 500 مليار من المواد الغذائية في المزابل 12 نقابة مستقلة تخرج إلى الشارع في أول أيام رمضان المولودية تضع حدا للعنة إفريقية دامت 39 سنة السلطات تقنن عملية التوزيع وتسابق الزمن لتوفيرها في كافة المحلات التجارية إحالة مدراء التربية المخالفين لرزنامة التوقيت المدرسي على مجالس الـتأديب حسبلاوي يؤكد معالجة ملفات شبه الطبي قريبا الحكومة تنخرط في حملة لتوعية المواطنين بترشيد اقتناء السلع في رمضان الحماية تجند 40 ألف عون لتأمين الامتحانات النهائية الناحية العسكرية الرابعة أمنت شريطها الحدودي ماكرون يعين قنصلا عاما جديدا لفرنسا بالجزائر تمديد عملية إيـداع ملفات طلب تأشيرة الحـج تسخير ألفي شرطي لتأمين الامتحانات ببومرداس
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. تسخير 07 آلاف شرطي لتأمين الفضاءات العمومية خلال رمضان

تسخير 07 آلاف شرطي لتأمين الفضاءات العمومية خلال رمضان

  19 ماي 2018 - 15:13   قرئ 73 مرة   0 تعليق   الحدث
تسخير 07 آلاف شرطي لتأمين الفضاءات العمومية خلال رمضان

سخّرت مصالح أمن ولاية الجزائر بمناسبة حلول شهر  رمضان 7000 شرطي من مختلف الرتب وذلك لتأمين المراكز التجارية الكبرى و الفضاءات وكذا الساحات العمومية ناهيك عن تأمين 1045 مركز امتحان خاص بنهاية  السنة الدراسية لمختلف الأطوار, حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة الأمنية

وأوضح البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر "تحسبا لشهر رمضان سخرت 7000 شرطي  من مختلف التخصصات و الرتب لتأمين المراكز التجارية الكبرى الفضاءات وكذا  الساحات العمومية, الأسواق, محطات نقل المسافرين بما فيها الترامواي والميترو  ناهيك عن تأمين 1045 مركز إجراء امتحان وتجميع وتصحيح خاصة بامتحانات نهاية  السنة لمختلف الأطوار"

وأبرز نفس المصدر أن الجديد في التشكيل الأمني الخاص بشهر رمضان لهذه السنة  هو استحداث 73 دورية راجلة جديدة كل دورية تتكوّن من 02 إلى 03 عناصر شرطة  مهمتها التنقل في الشوارع الكبيرة التابعة لكل أمن مقاطعة إدارية كما تم تخصيص  2332 شرطي من العدد الإجمالي سيعملون على محاربة الجريمة بمختلف أنواعها في  عمل استباقي قصد تأمين المواطن

وستعمل مصالح أمن ولاية الجزائر--حسب البيان-- على تعزيز التشكيلات الأمنية  للأمن العمومي المسندة لها عملية سير حركة المرور مع السهر على الحد من حوادث  المرور بمختلف الطرقات بما فيها الطرق السريعة خصوصا قبيل مواقيت الإفطار  بالإضافة إلى تعزيز تواجد دوريات الدراجات النارية على مستوى المحاور الكبرى  للطرقات السريعة

 

وأفاد المصدر أن هذه الإجراءات تدخل في إطار الإستراتيجية التي تنتهجها  المديرية العامة للأمن الوطني خلال كل مناسبة خصوصا في شهر رمضان والتي تعمل  على استباق كل محاولة عدوانية تستهدف أماكن توافد المواطنين عبر كامل إقليم  أمن ولاية الجزائر

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات