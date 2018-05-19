تسخير 07 آلاف شرطي لتأمين الفضاءات العمومية خلال رمضان

سخّرت مصالح أمن ولاية الجزائر بمناسبة حلول شهر رمضان 7000 شرطي من مختلف الرتب وذلك لتأمين المراكز التجارية الكبرى و الفضاءات وكذا الساحات العمومية ناهيك عن تأمين 1045 مركز امتحان خاص بنهاية السنة الدراسية لمختلف الأطوار, حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة الأمنية

وأوضح البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر "تحسبا لشهر رمضان سخرت 7000 شرطي من مختلف التخصصات و الرتب لتأمين المراكز التجارية الكبرى الفضاءات وكذا الساحات العمومية, الأسواق, محطات نقل المسافرين بما فيها الترامواي والميترو ناهيك عن تأمين 1045 مركز إجراء امتحان وتجميع وتصحيح خاصة بامتحانات نهاية السنة لمختلف الأطوار"

وأبرز نفس المصدر أن الجديد في التشكيل الأمني الخاص بشهر رمضان لهذه السنة هو استحداث 73 دورية راجلة جديدة كل دورية تتكوّن من 02 إلى 03 عناصر شرطة مهمتها التنقل في الشوارع الكبيرة التابعة لكل أمن مقاطعة إدارية كما تم تخصيص 2332 شرطي من العدد الإجمالي سيعملون على محاربة الجريمة بمختلف أنواعها في عمل استباقي قصد تأمين المواطن

وستعمل مصالح أمن ولاية الجزائر--حسب البيان-- على تعزيز التشكيلات الأمنية للأمن العمومي المسندة لها عملية سير حركة المرور مع السهر على الحد من حوادث المرور بمختلف الطرقات بما فيها الطرق السريعة خصوصا قبيل مواقيت الإفطار بالإضافة إلى تعزيز تواجد دوريات الدراجات النارية على مستوى المحاور الكبرى للطرقات السريعة

وأفاد المصدر أن هذه الإجراءات تدخل في إطار الإستراتيجية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني خلال كل مناسبة خصوصا في شهر رمضان والتي تعمل على استباق كل محاولة عدوانية تستهدف أماكن توافد المواطنين عبر كامل إقليم أمن ولاية الجزائر