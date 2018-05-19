المحور اليومي تنفرد بنشر تفاصيل طرق تسوية العقارات المجهولة

الإجراء يمس أصحاب سندات الملكية المشهرة وغير المشهرة والحيازة الفعلية

فتح حساب جديد لـبالعقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي

تسوية وضعية العقود العرفية المنجزة قبل العام 1992

فتحت المديرية العامة لأملاك الدولة حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي بدل حساب المجهول ، لتسجيل العقارات التي لم تتمكن مصالح المسح من تعيين مالكيها أو حائزيها، أثناء التحقيقات المسحية وتسويتها، من قبل مصالح الحفظ العقاري، في مسعى لغلق هذا الملف نهائيا وإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.

حددت المديرية العامة لأملاك الدولة مجال تطبيق المادة 23 مكرر المعدلة بأحكام المادة 89 من قانون المالية لسنة 2018، المتعلقة بالتسوية القانونية للعقارات المسجلة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي ، وأبرقت مذكرة من 10 صفحات لمدراء الحفظ العقاري ومدراء أملاك الدولة عبر الولايات، تشرح التدابير الجديدة ومجال تطبيقها والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، وتشير المذكرة التي تحوز المحور اليومي نسخة عنها إلى أن هذا التدبير المدرج في نص المادة السالف ذكرها يتعلق بالعقارات التابعة للخواص، التي لم تتم المطالبة بها أثناء عملية المسح، والتي لم تكن موضوع طلب تسجيل من قبل أي شخص كان، من تاريخ فتح عملية المسح إلى تاريخ إيداع وثائق المسح على مستوى البلدية، حيث سيتم منذ الآن فصاعدا تسجيل هذه الأملاك وترقيتها في هذا الحساب الجديد.

ونبهت المذكرة إلى أن الطلبات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار في عملية التسوية هي التي تكون مدعمة بسندات ملكية مشهرة أو سندات غير مشهرة أو على أساس الحيازة الفعلية طبقا للتشريع المعمول به، حيث أشار المصدر هنا إلى أنه في بعض الحالات لا يحوز العارضون أي سند مشهر، غير أنهم يحتجون بممارسة حيازة طويلة الأمد مدعمة بوثائق، ترفق بطلبات تسوية يمكن أن تدل على ممارسة، كالوثائق الجبائية، شهادات الحيازة، القرارات والعقود الإدارية، الأحكام القضائية الفاصلة في دعوى الحيازة، العقود العرفية التي اكتسبت تاريخا ثابتا بين جوان 1983 وديسمبر 1992.

وتوكل لمدراء الحفظ العقاري بالولايات بالخصوص تسوية الملفات المدعمة بسندات غير مشهرة، وكذا الطلبات المقدمة على أساس وثائق تدل على ممارسة الحيازة الفعلية لطلب التسوية، خلال أجل سنتين، تحسب من تاريخ محضر استلام وثائق المسح من طرف المحافظ العقاري، علما أن إجراء التسوية يشارك فيه المدير الولائي لأملاك الدولة، حيث توكل له مهمة تبيين الوضعية القانونية للعقار المطالب به.

وعن كيفية التكفل بطلبات التسوية المدعمة بسندات ملكية مشهرة، فيتعين أن يرفق الملف بسند الملكية، وثائق ثبوت الهوية، وعند اللزوم عقد الفريضة، ليقوم المحافظ العقاري المخطر فور استلام الملف بالإجراءات التي نصت عليها المذكرة بالتفصيل، علما أن شهادة الحيازة تسلم لكل شخص يمارسها، لا تقل عن سنة، على عقار تعود ملكيته لخواص دون سند يقع ببلدية أو جزء من بلدية لم تخضع لإجراء المسح العام، حسب التنظيم المعمول به.

هذه هي العقارات التي لا ينطبق عليها الإجراء

لا ينطبق هذا الإجراء الجديد بأي حال من الأحوال على العقارات التي تعود ملكيتها للدولة، أو لإحدى الجماعات المحلية أو لمؤسسة أو هيئة عمومية، أو تلك التي تدخل ضمن الأملاك الوقفية، والتي لا يمكن تسجيلها في هذا الحساب، ويتعين على الأعوان المحققين في إطار عملية المسح الإشارة إلى ذلك صراحة ضمن استمارات t10 الخاصة بالعقارات المسجلة في هذا الحساب، وعند اللزوم بالاعتماد على المعلومات المحصل عليها من خلال الأشغال التحضيرية والتحقيقات لدى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا.

الطلبات المرفوضة لأسباب في الموضع لا يعاد النظر فيها

شددت الzذكرة على أن طلبات التسوية التي تمت في ظل الإجراءات التي كان معمولا بها، والتي كانت محل قرار رفض لأسباب في الموضوع، لا يمكن قبولها من جديد مرة أخرى في إطار الأحكام الجديدة، أما التي كانت محل قرار رفض بسبب انقضاء أجل قبول الطلبات، يمكن أن تعاد دراستها على ضوء الأحكام الجديدة.