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رغم توتر العلاقات بسبب ممارسات نظام المخزن

بوتفليقة يهنئ محمد السادس برمضان

  19 ماي 2018 - 20:31   قرئ 11 مرة   0 تعليق   الحدث
بوتفليقة يهنئ محمد السادس برمضان

في ظل توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب بسبب إطلاق الرباط اتهامات ضد الجزائر، نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعث ببرقية تهنئة للعاهل المغربي محمد السادس بمناسبة حلول شهر رمضان.

ذكرت الوكالة، أن  الملك محمد السادس تلقى برقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك . أعرب بوتفليقة في الرسالة عن أحر التهاني وأبلغ التمنيات للملك وللأسرة الملكية، بدوام الصحة والسعادة والهناء، وللشعب المغربي بالمزيد من التقدم والنماء والازدهار تحت القيادة الحكيمة. هذه الخطوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، معتادة تجاه كل رؤساء وملوك الدول، في المناسبات الوطنية والدينية، لكنها تزامنت هذا العام مع توتر سياسي بين الجانبين، بعد اتهام الرباط للجزائر بسبب مزاعم عن دعم إيراني لجبهة البوليساريو.  

م . ن

 

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