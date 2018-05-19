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العصابات تكثف نشاطاتها خلال رمضان

الجيش يشدد رقابته على الحدود ويحبط محاولات تهريب أطنان من الأغذية والوقود

  19 ماي 2018 - 20:32   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش يشدد رقابته على الحدود ويحبط محاولات تهريب أطنان من الأغذية والوقود

أحبطت قوات الجيش الوطني الشعبي منذ دخول شهر رمضان عمليات تهريب ما لا يقل عن 4.5 طن من المواد الغذائية التي كانت موجهة للتهريب نحو دول الجوار وخاصة الجنوبية منها، بالإضافة إلى منع تهريب 21593 لتر من الوقود بمختلف النواحي العسكرية و31 كغ من الكيف المعالج وكذا توقيف 42 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية، ومنع محاولة  حرقة  لـ 21 شخصا بكل من بني صاف ووهران.

 

تزايدت عمليات التهريب عبر الحدود الشرقية والجنوبية والغربية في شهر رمضان، حيث تسعى عصابات التهريب إلى لتحويل كميات كبرى من المواد الغذائية خاصة المدعمة نحو بلدان الجوار، خصوصا أن أغلبها تعاني من هزات اقتصادية واجتماعية، وهي تسعى أيضا إلى الحصول على هذه المواد بأسعار في المتناول. وتعرف الولايات الحدودية على غرار تمنراست وتبسة والطارف والوادي وسوق أهراس حركة تجارية غير مسبوقة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استباقية وتجنيد مختلف مصالح الجمارك والجيش وحرس الحدود والدرك الوطني لمنع تهريب هذه المواد خاصة المدعمة منها، إضافة إلى رؤوس الماشية التي يكثر عليها الطلب خلال هذه الفترة خاصة على الحدود الشرقية. ولمواجهة هذه الظاهرة ومنع استنزاف الاقتصاد الوطني، تلقت مختلف وحدات حرس الحدود عبر الوطن تعليمات لمواجهة عصابات التهريب في شهر رمضان بسبب التأثير الكبير لهذه العمليات على الاقتصاد الوطني. وأكدت بيانات وزارة الدفاع الوطني أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بمعسكر 31 كيلوغراما من الكيف المعالج وسيارتين وأوقفت سبعة تجار مخدرات، كما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف 10343 لتر من الوقود. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار 10400 لتر من الوقود الموجه للتهريب، في حين أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 21 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من بني صاف ووهران. من جهة أخرى، أوقف حراس الحدود بتلمسان مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، كما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام 4,5 طن من المواد الغذائية و850 لتر من الوقود الموجه للتهريب، في حين تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

من جهتها، رسمت قوات الجيش ومصالح الدرك الوطني وحرس الحدود خطة تدعيم الفرق الدائمة، حيث تلقت هذه الوحدات تعليمة بتكثيف المراقبة والدوريات على الحدود لمنع وتفادي التهريب خاصة المواد الغذائية حفاظا على استقرار السوق الوطنية، بالنظر لتأثير التهريب المباشر على أسعار المواد وتوفرها خلال هذه الفترة، كما شددت التعليمة على ضرورة محاربة  التهريب العكسي  من الخارج باتجاه التراب الوطني لبضائع ومواد غذائية منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك، حفاظا على الصحة العمومية وكذا الاقتصاد الوطني .

أسامة سبع

 

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