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سحب استدعـاءات بكالـوريا 2018 ابتداء مـن مساء اليوم

  20 ماي 2018 - 11:35   قرئ 65 مرة   0 تعليق   الحدث
سحب استدعـاءات بكالـوريا 2018 ابتداء مـن مساء اليوم

تنطلق هذا الاحد عملية سحب وطبع استدعاءات بكالوريا 2018 على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقاتbac.onec.dzعلى أن تدوم الى غاية انطلاق امتحان شهادة البكالوريا.

وأوضحت وزيرة التربية نورية بن غبريت على صفحتها الرسمية هذا الاحد أن سحب وطبع استدعاءات بكالوريا 2018 ستنطلق اليوم ابتداء من الساعة الرابعة زوالا  على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات : bac.onec.dz وهو نفس الموقع الذي تم التسجيل من خلاله.

 وتمتد عملية سحب الاستدعاءات إلى غاية الـ 25 جوان 2018 تاريخ إجراء امتحان البكالوريا.

وتجدر الاشارة إلى أن عدد المترشحين المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا شهد انخفاضا بـ 7.31 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ 709548 مترشح على أن تعلن النتائج ابتداء من 22 جويلية المقبل  .

هكذا يتم سحب استدعاء بكالوريا 2018 :

1 – تحديد الولاية

2-  إدخال اسم المستخدم والرقم السري

 3- الاجابة عن السؤال

4-    ثم أنقر على زر "استظهار".

 

 

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