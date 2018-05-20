بن حبيلس تستنكر حملة التشويه التي تشنها منظمات غير حكومية ضد الجزائر

استنكرت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، اليوم الأحد، حملة التشويه التي شنتها بعض المنظمات غير الحكومية التي اتهمت الجزائر "بالترحيل التعسفي" لمهاجرين غير شرعيين من دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء.

قالت بن حبيلس في تصريح لوأج، "إن هذه المنظمات التي تتهم الجزائر بالترحيل التعسفي لمهاجرين غير شرعيين من دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء قد أخطأت الهدف لأن بلدنا هو المؤهل للحكم أكثر من أي أحد قبل أن يتم اتهامه بالمعاملة السيئة اتجاه هؤلاء الأشخاص"، منددة "بحملة التشويه التي تشن ضد الجزائر".

كما عبرت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري عن استيائها "لاستغلال معاناة هؤلاء الأشخاص لأغراض سياسية وحزبية".

وقالت نفس المسؤولة "بدلا من تشويه سمعة الجزائر التي لطالما عملت وفقا للقانون الإنساني الدولي، ينبغي على هذه المنظمات البحث عن من تسبب في هذه الكارثة الإنسانية وتدفق المهاجرين".