بن حبيلس تستنكر حملة التشويه التي تشنها منظمات غير حكومية ضد الجزائر

شريط الاخبار
انتعاش تجارة واستهلاك المخدرات في رمضان رغم تضييق مصالح الأمن الإجراء يمس أصحاب سندات الملكية المشهرة وغير المشهرة والحيازة الفعلية الجيش يشدد رقابته على الحدود ويحبط محاولات تهريب أطنان من الأغذية والوقود الوزير يوقع شخصيا شهادات أصحاب المهن الحرة شباب الجالية الجزائرية سيستفيدون من مشاريع أونساج تقديم الدعم النفسي للطلبة المقبلين على امتحان البكالوريا بوتفليقة يدعو الأحزاب إلى رفع أيديها عن المدرسة والجامعة شباب قسنطينة ينهي الموسم بطلا في أجواء خرافية بحملاوي مصالح الولاية فتحت باب الحوار وتعهدت بالرد في أقرب الآجال سوء الوجبات المقدمة بالإقامات يخرج الطلبة إلى الشارع لا يمكن الدفاع عن فلسطين في ظل الانقسامات داخل البيت الإسلامي أوبك: اللعبة السياسية أنعشت سعر البترول ..والبرميل بـ 80 دولارا مؤقتا الحماية المدنية تسخر 60 ألف من أعوانها للتدخل خلال رمضان بوتفليقة يهنئ محمد السادس برمضان حنون تتّهم أويحيى وتبرّئ الرئيس كنابست تحذّر من عواقب مشروع قانون العمل الجديد مجرمـــون محترفـــون يتنقلـــون بهويـــات مـــزورة هربـــا مـــن العدالـــة اتصالات الجزائر تقدم عروضا لفائدة زبائنها والي وهران يفتتح أربع أسواق جوارية الإجراء يمس أصحاب سندات الملكية المشهرة وغير المشهرة والحيازة الفعلية انتعاش تجارة واستهلاك المخدرات في رمضان رغم تضييق مصالح الأمن حنون تتّهم أويحيى وتبرّئ الرئيس لا يمكن الدفاع عن فلسطين في ظل الانقسامات داخل البيت الإسلامي بوتفليقة يهنئ محمد السادس برمضان الحماية المدنية تسخر 60 ألف من أعوانها للتدخل خلال رمضان ماجر يطمئن المحليين قبل لقاءي الرأس الأخضر والبرتغال الجيش يشدد رقابته على الحدود ويحبط محاولات تهريب أطنان من الأغذية والوقود سوء الوجبات المقدمة بالإقامات يخرج الطلبة إلى الشارع "كنابست" تحذّر من عواقب مشروع قانون العمل الجديد تقديم الدعم النفسي للطلبة المقبلين على امتحان البكالوريا إحياء اليوم الوطني للطالب بتيبازة مصالح الولاية فتحت باب الحوار وتعهدت بالرد في أقرب الآجال بوتفليقة يدعو الأحزاب إلى رفع أيديها عن المدرسة والجامعة أوبك: اللعبة السياسية أنعشت سعر البترول ..والبرميل 80 دولارا "مؤقتا" شباب الجالية الجزائرية سيستفيدون من مشاريع "أونساج" الوزير يوقع شخصيا شهادات أصحاب المهن الحرة اتصالات الجزائر تقدم عروضا لفائدة زبائنها مجرمون محترفون يتنقلون بهويات مزورة هربا من العدالة والي وهران يفتتح أربع أسواق جوارية "جشع" التجار يلهب أسعار الخضر في أسواق تيزي وزو
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. بن حبيلس تستنكر حملة التشويه التي تشنها منظمات غير حكومية ضد الجزائر

بن حبيلس تستنكر حملة التشويه التي تشنها منظمات غير حكومية ضد الجزائر

  20 ماي 2018 - 15:00   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الحدث
بن حبيلس تستنكر حملة التشويه التي تشنها منظمات غير حكومية ضد الجزائر

استنكرت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، اليوم الأحد، حملة التشويه التي شنتها بعض المنظمات غير الحكومية التي اتهمت الجزائر "بالترحيل التعسفي" لمهاجرين غير شرعيين من دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء.

قالت بن حبيلس في تصريح لوأج، "إن هذه المنظمات التي تتهم الجزائر بالترحيل التعسفي لمهاجرين غير شرعيين من دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء قد أخطأت الهدف لأن بلدنا هو المؤهل للحكم أكثر من أي أحد قبل أن يتم اتهامه بالمعاملة السيئة اتجاه هؤلاء الأشخاص"، منددة "بحملة التشويه التي تشن ضد الجزائر".

كما عبرت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري عن استيائها "لاستغلال معاناة هؤلاء الأشخاص لأغراض سياسية وحزبية".

 

وقالت نفس المسؤولة "بدلا من تشويه سمعة الجزائر التي لطالما عملت وفقا للقانون الإنساني الدولي، ينبغي على هذه المنظمات البحث عن من تسبب في هذه الكارثة الإنسانية وتدفق المهاجرين".

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات