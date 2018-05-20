مساهل يترأس غدا الاثنين الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا

سيترأس وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، غدا الاثنين اجتماعا وزاريا ثلاثيا يضم كلا من الجزائر ومصر وتونس حول ليبيا بمشاركة وزيري الشؤون الخارجية المصري سامح شكري والتونسي خميس الجهيناوي، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر ان هذا الاجتماع الجديد يندرج في إطار '"التشاور المستمر بين البلدان الثلاثة حول الوضع السائد في هذا البلد الشقيق والمجاور"، وبهذه المناسبة "سيستعرض الوزراء التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا لاسيما على المستويين السياسي والأمني".

كما سيبحثون "سبل تعميق جهود بلدانهم من أجل المساهمة في تسريع مسار تسوية الأزمة في إطار مرافقة الليبيين عن طريق الحوار والمصالحة"، يضيف البيان.