مساهل يترأس غدا الاثنين الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا

شريط الاخبار
انتعاش تجارة واستهلاك المخدرات في رمضان رغم تضييق مصالح الأمن الإجراء يمس أصحاب سندات الملكية المشهرة وغير المشهرة والحيازة الفعلية الجيش يشدد رقابته على الحدود ويحبط محاولات تهريب أطنان من الأغذية والوقود الوزير يوقع شخصيا شهادات أصحاب المهن الحرة شباب الجالية الجزائرية سيستفيدون من مشاريع أونساج تقديم الدعم النفسي للطلبة المقبلين على امتحان البكالوريا بوتفليقة يدعو الأحزاب إلى رفع أيديها عن المدرسة والجامعة شباب قسنطينة ينهي الموسم بطلا في أجواء خرافية بحملاوي مصالح الولاية فتحت باب الحوار وتعهدت بالرد في أقرب الآجال سوء الوجبات المقدمة بالإقامات يخرج الطلبة إلى الشارع لا يمكن الدفاع عن فلسطين في ظل الانقسامات داخل البيت الإسلامي أوبك: اللعبة السياسية أنعشت سعر البترول ..والبرميل بـ 80 دولارا مؤقتا الحماية المدنية تسخر 60 ألف من أعوانها للتدخل خلال رمضان بوتفليقة يهنئ محمد السادس برمضان حنون تتّهم أويحيى وتبرّئ الرئيس كنابست تحذّر من عواقب مشروع قانون العمل الجديد مجرمـــون محترفـــون يتنقلـــون بهويـــات مـــزورة هربـــا مـــن العدالـــة اتصالات الجزائر تقدم عروضا لفائدة زبائنها والي وهران يفتتح أربع أسواق جوارية الإجراء يمس أصحاب سندات الملكية المشهرة وغير المشهرة والحيازة الفعلية انتعاش تجارة واستهلاك المخدرات في رمضان رغم تضييق مصالح الأمن حنون تتّهم أويحيى وتبرّئ الرئيس لا يمكن الدفاع عن فلسطين في ظل الانقسامات داخل البيت الإسلامي بوتفليقة يهنئ محمد السادس برمضان الحماية المدنية تسخر 60 ألف من أعوانها للتدخل خلال رمضان ماجر يطمئن المحليين قبل لقاءي الرأس الأخضر والبرتغال الجيش يشدد رقابته على الحدود ويحبط محاولات تهريب أطنان من الأغذية والوقود سوء الوجبات المقدمة بالإقامات يخرج الطلبة إلى الشارع "كنابست" تحذّر من عواقب مشروع قانون العمل الجديد تقديم الدعم النفسي للطلبة المقبلين على امتحان البكالوريا إحياء اليوم الوطني للطالب بتيبازة مصالح الولاية فتحت باب الحوار وتعهدت بالرد في أقرب الآجال بوتفليقة يدعو الأحزاب إلى رفع أيديها عن المدرسة والجامعة أوبك: اللعبة السياسية أنعشت سعر البترول ..والبرميل 80 دولارا "مؤقتا" شباب الجالية الجزائرية سيستفيدون من مشاريع "أونساج" الوزير يوقع شخصيا شهادات أصحاب المهن الحرة اتصالات الجزائر تقدم عروضا لفائدة زبائنها مجرمون محترفون يتنقلون بهويات مزورة هربا من العدالة والي وهران يفتتح أربع أسواق جوارية "جشع" التجار يلهب أسعار الخضر في أسواق تيزي وزو
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. مساهل يترأس غدا الاثنين الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا

مساهل يترأس غدا الاثنين الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا

  20 ماي 2018 - 15:25   قرئ 5 مرة   0 تعليق   الحدث
مساهل يترأس غدا الاثنين الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا

سيترأس وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، غدا الاثنين اجتماعا وزاريا ثلاثيا يضم كلا من الجزائر ومصر وتونس حول ليبيا بمشاركة وزيري الشؤون الخارجية المصري سامح شكري والتونسي خميس الجهيناوي، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر ان هذا الاجتماع الجديد يندرج في إطار '"التشاور المستمر بين البلدان الثلاثة حول الوضع السائد في هذا البلد الشقيق والمجاور"، وبهذه المناسبة "سيستعرض الوزراء التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا لاسيما على المستويين السياسي والأمني".

كما سيبحثون "سبل تعميق جهود بلدانهم من أجل المساهمة في تسريع مسار تسوية الأزمة في إطار مرافقة الليبيين عن طريق الحوار والمصالحة"، يضيف البيان.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات