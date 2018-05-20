الجيش يقطع ممرات التهريب من مالي وليبيا نحو التراب الوطني

إحباط 9 محاولات كبرى لإغراق الجزائر بترسانات حربية منذ بداية العام

برج باجي مختار وإليزي نقاط عبور والإرهابيون يلجؤون لإخفاء الأسلحة في الرمال

كثفت عصابات تهريب السلاح القادم من دول الساحل الإفريقي محاولات إغراق الجزائر بترسانات حربية، لتمكين بقايا الإرهابيين المحاصرين من تنفيذ مخططاتهم، التي أجهضها الجيش الوطني الشعبي، انطلاقا من المناطق الحدودية.

كشفت النشرات الرسمية لوزارة الدفاع الوطني، التي تبث بشكل شبه يومي، على موقعتها الإلكتروني، عن تزايد معتبر لكميات الأسلحة والذخائر من مختلف الأحجام والأنواع التي تهرّب إلى الجزائر، حيث أحبطت قوات الجيش 7 عمليات كبرى لإغراق الجزائر بالأسلحة منذ بداية العام الجاري، عمليتان عثر خلالهما على كميات معتبرة من الذخيرة، حسب ذات المصادر، أغلبها قادمة من ليبيا ومالي، اللتين تعيشان انفلاتا أمنيا خطيرا منذ سنوات ألقى بسلبياته على كامل المنطقة ووفر بيئة خصبة لنشاط الإرهابيين وعصابات التهريب والجريمة المنظمة. اتضح أن جل شحنات السلاح المحجوزة كانت قادمة من مالي باعتبار أن ضبط هذه الأسلحة، التي غالبا من يتم إخفاؤها بمخابئ على الشريط الحدودي، تمت ببرج باجي مختار الواقعة بإقليم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، إذ اعترضت مفارز الجيش حسب الأرقام التي بحوزتنا، 5 شحنات سلاح، بعضها ضم أسلحة ثقيلة على غرار رؤوس صواريخ للمدفعية نوع BM-21، حشوات دافعة وقذائف أر بي جي7 ، إضافة إلى قذائف مضادة للدبابات، قنابل هاون وصواريخ هيلكوبتر مضادة للدبابات، وكذا صواريخ عيار 106 ملم، صواريخ مضادة للأفراد وعربات خفيفة التدريع S-5KO وقذائف مختلفة.

أكدت نشرات وزارة الدفاع أن أغلب عمليات تهريب السلاح نحو الجزائر يتم إحباطها على الشريط الحدودي، وبالنسبة لتلك التي يتمكن المهربون أو الإرهابيون من تمريرها سرعان ما تكتشف قوات الجيش الأماكن التي تخبؤ فيها، وتوضح عمليات حجز الأسلحة أن الجماعات التي تنشط في تهريب السلاح عبر الحدود تعمل على نقل أنواع محددة منها، على رأسها الرشاشات من نوع كلاشنيكوف الروسية وبنادق نصف آلية من نوع سيمونوف والبنادق الرشاشة من نوع FMPK، إضافة إلى المسدسات بمختلف أنواعها والقنابل اليدوية والألغام المختلفة، تضاف اليها الأسلحة الثقيلة الأخرى سالفة الذكر.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني الشعبي تخوض على الحدود مع ليبيا ومالي والنيجر، حربا يومية ضد مهرّبي السلاح، منذ 2011، أسفرت عن حجز الآلاف من قطع السلاح المختلفة، التي كانت كميات معتبرة منها في مخازن الجيش الليبي السابق في عهد العقيد الراحل معمر القذافي. ففي عام 2017 حجزت مفارز الجيش 678 قطعة سلاح حربية، 288 منها بنادق كلاشنيكوف، 263 بندقية، 26 مسدسا، 63 بندقية رشاشة، و16 قاذف صواريخ، 17 مدفعا تقليديا و5 هاونات، إضافة إلى 256 مخزن ذخيرة، 53 صندوق ذخيرة، 38 شريط ذخيرة و179456 طلقة نارية من مختلف العيارات، حسب أرقام رسمية أعلنت عنها وزارة الدفاع الوطني. أما في شهر جانفي 2018، فقد حجز قوات الجيش 44 قطعة سلاح، 23 كلاشنيكوف، رشاشين ثقيل، و19 بندقية، عبر مختلف مناطق الوطن، إضافة الى 33 مخزن ذخيرة و4008 طلقة نارية من مختلف العيارات، وكذا 09 مقذوفات و10 صواريخ مضادة للأفراد.