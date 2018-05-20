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قال إن احتفالات البوليساريو بتيفاريتي تمت بمباركة منها

المخزن يجدد تهجمه على الجزائر ويصرّ على التصعيد

  20 ماي 2018 - 18:27   قرئ 60 مرة   0 تعليق   الحدث
المخزن يجدد تهجمه على الجزائر ويصرّ على التصعيد

اتهمت المملكة المغربية مرة أخرى الجزائر بالتصعيد بشأن قضية الصحراء الغربية، واعتبرت وزارة الخارجية المغربية تنظيم جبهة البوليساريو لاستعراض عسكري واحتفالات ضخمة أمس في المنطقة العازلة  تيفاريتي  عملا استفزازيا، مضيفة أن هذه الخطوة بمباركة وبتواطؤ من قبل الجزائر لإشعال وتهديد استقرار أمن المنطقة.

 

هاجمت سلطات المخزن مجددا الجزائر، وقالت إن  هذه الخطوة بمباركة وبتواطؤ من قبل الجزائر لإشعال وتهديد استقرار أمن المنطقة، معتبرة أنه ردا على الاتهامات التي وجهتها الرباط إلى الجزائر بممارسة دور خفي بتنظيم تنسيق بين حزب الله اللبناني وجبهة البوليساريو ، حيث قال البيان  هذا التصعيد يتم بمباركة وتواطؤ من بلد جار، عضو في اتحاد المغرب العربي، ولكن يخرق ميثاقه في مناسبتين بإغلاق الحدود، وباستقبال حركة مسلحة على أرضه، تهدد الوحدة الترابية لدولة أخرى عضو في الاتحاد ، وأضاف  هذا البلد، عوض احترام قيم حسن الجوار وضوابط الاستقرار الإقليمي، يتمادى في دعم مرتزقة  البوليساريو  في عملهم المزعزع للاستقرار في خرق للشرعية الدولية ، مضيفا  وبدلا من الانحسار، فإن مسؤولية الجزائر والبوليساريو أمام المجتمع الدولي ما انفكت تتفاقم، إن المغرب يطلب رسميا من الهيئات الأممية المعنية، الإسراع بفتح تحقيق دولي من أجل تسليط الضوء على الوضعية في مخيمات تندوف، التي تديرها  البوليساريو  فوق التراب الجزائري والتي يتم فيها احتجاز مواطنينا وأشقائنا المغاربة في ظروف مزرية وغير إنسانية، وحيث يتم تحويل المساعدات الإنسانية التي يمنحها المجتمع الدولي وبيعها في أسواق البلد المضيف، لتحقيق الإثراء الشخصي لشرذمة البوليساريو . وصف بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، حفل إحياء جبهة البوليساريو للذكرى 45 لتأسيسها في تيفاريتي بالاستفزازي، وجاء في البيان  المملكة المغربية تدين بقوة الممارسات الاستفزازية الأخيرة التي تقوم بها البوليساريو ببلدة تيفاريتي ، كما قالت الرباط إنها راسلت مجلس الأمن حول هذه الاحتفالات حيث جاء في البيان  وفي هذا الصدد، فقد راسل المغرب رسميا، بهذا الشأن، رئيس مجلس الأمن الدولي وأعضاء المجلس، والأمين العام للأمم المتحدة والمينورسو، وطلب منهم تحمل مسؤوليتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه التحركات غير المقبولة . من جهة أخرى؛ أكد عضو الأمانة الوطنية ووزير الدفاع الصحراوي، عبد الله لحبيب، أن إحياء المناسبات الوطنية بالمناطق المحررة  تأكيد على ممارسة السيادة على هذه المناطق ، مجددا استعداد الجيش الصحراوي للدفاع عن هذه المناطق والتضحية بالنفس من أجل بسط سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني، مضيفا أن  جيش التحرير الشعبي الصحراوي متواجد بهذه المناطق منذ سنة 1975 وليس من اليوم، وقد تم تحرير الجزء الأكبر من المناطق المحررة  منذ سبعينيات القرن الماضي ، مجددا  استعداد جيش التحرير الشعبي الصحراوي للدفاع عن هذه المناطق والتضحية بالنفس من أجل بسط سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني .

 أسامة سبع

 

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