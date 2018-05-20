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جمعية مكافحة الإسلاموفوبيا سجلت 644 حالة في 2017

ارتفاع لافت لمظاهر العنصرية والاعتداءات على المسلمين والعرب في فرنسا

  20 ماي 2018 - 18:31   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الحدث
ارتفاع لافت لمظاهر العنصرية والاعتداءات على المسلمين والعرب في فرنسا

بلغت حالات  الإسلاموفوبيا  أقصى درجاتها على مستوى الدول التي تتغنى بـ الديمقراطية ، فبعد التمييز الذي يعامل به المسلمون في مختلف دول الاتحاد الأوربي وصل رفض المسلمين حتى بالمطاعم، حيث تعيش فرنسا فضيحة عنصرية لأحد أفخم المطاعم في قلب العاصمة باريس، بسبب منعه عربا ومسلمين ونساء محجبات من ارتياده، والحكم على المحجبة رفضت نزع نقابها، وكذا إطلاق النار على عائلة بينها محجبة اقتربت من مزرعة أحد الفرنسيين، إضافة إلى الجدل الذي أثاره ظهور محجبة ضمن تنظيم نقابي في جامعة باريس.

 

قال موقع  بازفيد  الاستقصائي الفرنسي نقل عن أربع نادلات اشتغلن عدة سنوات في مطعم  لافوني  أن إدارة المطعم كانت تعطيهن تعليمات صارمة بعدم السماح للنساء المحجبات بالدخول، بدعوى أن كل الموائد محجوزة سلفا، كما ظلت إدارة مطعم لافوني ترفض خدمة أي زبون تشير ملامحه أو اسمه إلى أنه من أصل عربي أو مسلم، خاصة السياح القادمين من دول الخليج، وأكدت إحدى العاملات الفرنسيات أن مطعم لافوني يتذرع عادة بوقوع خطأ في تسجيل البيانات في رفضه طلب زبون ما إذا اكتشف لحظة وصوله إلى قاعة الاستقبال أنه من مواطني دولة خليجية أو امرأة محجبة، وإزاء هذه التهم التي طالت أحد أفخم المطاعم الفرنسية في باريس، سارعت بلدية العاصمة إلى نشر بيان تستنكر فيه الممارسات العنصرية التي تستهدف  العرب والنساء المحجبات ، ورفعت شكوى أمام القضاء تطالبه بفتح تحقيق في القضية.

من جهة أخرى؛ قضت محكمة فرنسية بسجن سيدة منقبة ستة أشهر، بسبب رفضها نزع النقاب خلال عملية تفتيش للشرطة في تولوز شهر أفريل المنصرم، وحسب وكالة  فرانس برس ، فقد حوكمت السيدة بتهمة إخفاء الوجه في الساحات العمومية، كما وجهت لها تهم  التمرد والاحتقار والتهديد بالقتل ضد أي شخص مسؤول من السلطات العمومية  رغم أن صحيفة سوابقها العدلية خالية من أي جناية، معتبرة أن حجابها حرية، وفي حادثة مماثلة أدى ظهور رئيسة اتحاد الطلبة بالعاصمة الفرنسية باريس، وتدعى مريم بوجيتو وهي محجبة، في مقابلة على تلفزيون m6 إلى إحداث جدل وردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب في تصريح له إن ظهورها  أمر صادم ، وفي منطقة لوار الفرنسية قام أحد المزارعين بفعل صنف أنه عنصري، بعد أن أطلق النار من بندقيته عندما رأى أسرة مغاربية تقترب من حقله، ووفقًا لصحيفة  20 دقيقة  الفرنسية، فإن الأسرة المغاربية قد اعتادت التجول في هذه المنطقة لإطعام الخيول، غير أنهم تفاجؤوا برد عنيف من قبل صاحب الحقل، وقد أدين الفلاح الجمعة الماضي بـ 12 شهرا سجنا، أربعة أشهر نافذة، فضلا عن دفع 4500 يورو للأسرة.

من جهة أخرى رصدت  جمعية مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا 644 حالة خلال عام 2017، مسجلة انخفاضا نسبيا مقارنة بالعام 2016 والتي كان عددها 580 حالة، وبطعبية الحال عن العام 2015 الذى سجل أعلى عدد حالات وهى 905 حالة، ورصدت الجمعية نحوَ 326 حالة تمييز، أي نحو 25 بالمائة من حالات الإسلاموفوبيا، إضافة إلى 25 حالة خطاب يحث على الكراهية، و30 حالة اعتداء جسدي، و5 حالات تدهور وظيفي.

أسامة سبع

 

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