حصر القضاء العسكري في أصحاب البذلة الخضراء

توسيع الضبطية القضائية إلى الأعوان العسكريين يثير مخاوف النواب

استحسن نواب البرلمان قانون القضاء العسكري الجديد، لاسيما بعدما أسقط النصّ محاكمة المتهمين بتهديد أمن الدولة بالمحاكم العسكرية، بالمقابل أثاروا تخوّفات بشأن بعض اللبس الذي مازال يكتنف هذا القضاء، لاسيما ما يتعلق بتوسيع الضبطية القضائية وعودة المتابعات القضائية العشوائية من قبل ضباط المخابرات، كما دعوا إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للمستخدمين العسكريين المرابطين على الحدود.

أعفت وزارة الدفاع الوطني المدنيين المتهمين بالمساس بأمن الدولة من المتابعة أمام المحاكم العسكرية، وحصرت المتابعة التي قد تطال أشخاصا مدنيين في القضاء المدني، ما يعني أن القضاء العسكري لن يتابع في المستقبل إلا ذوي البذلة الخضراء، وهو مطلب لطالما رفعه نشطاء حقوقيون كونه يشكل مساسا بحق الدفاع، بالمقابل وسّع النصّ المتابعات في المحاكم العسكرية للمتقاضين المدنيين التابعين لقطاع الدفاع، بعدما كانت المحاكمة تقتصر على المستخدمين العسكريين، الأمر الذي يعني أن الموظف والعامل المدني، المنتسب لوزارة الدفاع يمكن متابعته من طرف النيابة العسكرية، ويحاكمه قاض عسكري، مثله مثل أي عسكري .

أثار نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة المناقشة، بعد عرض النصّ من قبل وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، نيابة عن نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، إشكالية المتابعات القضائية العشوائية من قبل ضباط المخابرات، وذلك بعدما تمّ توسيع صفة الضبطية القضائية. وقال رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، إنّ توسيعها يشكّل تخوّفا لدى المواطنين، لاسيما بالنظر إلى الرابط السلبي الذي شكّله بعض أعوان مديرية الاستعلامات والأمن دياراس سابقا، حيث كان ضباط يلاحقون مواطنين بسبب خلافات شخصية. وأفاد حمدادوش أنّ المواطن يتطلّع إلى اندماج القضاء العسكري مع المدني حتى يكون كل الجزائريين سواسية أمام قضاء واحد دون تمييز، بما يفضي إلى تجسيد تمدين حقيقي للنظام السياسي والحياة السياسية.

من جانبه قال النائب يحيى بنين، عن نفس التشكيلة السياسية، إنّه كان على المشرّع حصر توسيع الضبطية القضائية في الضباط السامين فقط، حتى لا تعود إلى الأذهان ممارسات تعسفية ارتكبت في وقت سابق، بعدما كان أيّ ضابط استخبارات بإمكانه فتح تحقيق في أيّ قضية، لاسيما بعدما سحبت من هذه الهيئة الضبطية القضائية وباتت تقتصر فقط على القضايا التي تمسّ بأمن الدولة.

كما كان للوضع الاجتماعي للمستخدمين العسكريين نصيب ضئيل من مداخلات النواب، حيث طالبت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، نورة لبيض، بتحسين الأوضاع الاجتماعية للجنود وكذا نظام الخدمة، مسجّلة وجود إجحاف في حقّ المستخدمين المرابطين على الحدود وفي الجبال. ودعت النائب إلى تخصيص حصة للسكن الاجتماعي للجنود الذين قضوا عشر سنوات في الخدمة براتب لا يتعدى 4 ملايين سنتيم. تجدر الإشارة إلى أن النص الجديد للقضاء العسكري، أدرج القاعدة الدستورية للتقاضي على درجتين، وهذا من خلال إحداث مجلس استئناف عسكري لدى ناحية عسكرية تختص بالنظر في استئناف الأحكام النهائية، تكون عن طريق تأسيس غرفة اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري تمنع القاضي من الفصل في نفس القضية مرتين.

يقترح المشروع تعديل تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية، حيث وسعت تشكيلتها إلى القضاة العسكريين بالإضافة إلى قاض مدني ومساعدين عسكريين، وحددت اختصاص الجهات القضائية العسكرية في مجال الجرائم ذات الطابع العسكري، وجرائم القانون العام المرتبكة من قبل المستخدمين العسكريين، والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع إلى جانب الجرائم المرتكبة من قبل شخص أجنبي.

وفيما يتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية، فقد تم الإبقاء على المراقبة التي تمارسها المحكمة العليا، ونفس الشيء بالنسبة لصلاحيات وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوى العمومية، أمام الجهات القضائية العسكرية، والتأكيد عليها، مع مراجعة القواعد الخاصة في مجال الإجراءات الجزائية العسكرية المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، وهي أيضا موضوع تعديل من أجل مطابقتها مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية حسب ما جاء في نص المشروع.