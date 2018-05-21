تسوية ملفات 188 ألف أرض فلاحية في إطار حق الامتياز

كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية مسعود قنيز عن تسوية نحو 188 ألف ملف من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، متعهدا أن يتم الانتهاء منها بنهاية العام الحالي، فيما شدد على أن القانون يسمح بإقامة شراكة حتى مع الأجانب في استغلال الأراضي الفلاحية.

وأوضح قنيز للإذاعة، أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أمس الأحد أنهى دراسة أزيد من 188 ألف ملف خاص بالأراضي التابعة للدولة وتسويتها من حق الانتفاع إلى حق الامتياز من بين 219 ألف ملف، مشيرا إلى أن بعض الملفات التي لم يتم دراستها حتى الآن إما بسبب وجودها على مستوى العدالة، حوالي 600 ملف، أو أملاك الدولة أو أنها ملفات غير مستوفية الشروط، متعهدا أن يتم تسوية العملية نهائيا بنهاية السنة.

وأكد المتحدث أن الأراضي الصالحة للفلاحة، 8 ملايين و500 ألف هكتار، منها 35 بالمائة تابعة لأملاك الدولة، حوالي 2 ملايين و500 ألف هكتار، تم توزيعها على مستغليها بصفة كاملة لكن استغلالها لم يتم بصفة كلية رغم الامتيازات الكثيرة التي قدمها القانون على حد تعبيره.