وفاة أربعة أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة الأخيرة

توفي أربعة أشخاص وأصيب 14 آخرون بجروح حسب آخر حصيلة لمصالح الحماية المدنية و ذلك في أربعة حوادث مرور في ظرف 24 ساعة الماضية، حسب ما افاده بيان لمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان ان أثقل حصيلة سجلت بولاية بومرداسي بوفاة 01 شخص و إصابة 06 أخر بجروح ي على إثر إصطدام بين سيارة خفيفة بشاحنة ي على مستوى الطريق السيار شرق- غرب ببلدية الأربعطاش.

وخلال نفس الفترة سجلت وحدات الحماية المدنية 2021 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية .

للإشارة، فان وحدات الحماية المدنية لولاية ميلة سجلت وفاة طفل يبلغ من العمر 18 شهرا توفي مختنقا بغاز أحادي اوكسيد الكربون في حين تم اسعاف ثلاث أشخاص مختنقين من جراء استنشاق هذا الغاز ببلدية زغاية.