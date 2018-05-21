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قضية برامج العنف عبر القنوات التلفزيونية الخاصة

كعوان يتكلّم وسلطة ضبط السمعي البصري تلتزم الصمت

  21 ماي 2018 - 20:38   قرئ 15 مرة   0 تعليق   الحدث
كعوان يتكلّم وسلطة ضبط السمعي البصري تلتزم الصمت

حرّكت  الرداءة  التي أحكمت قبضتها على الانتاجات التلفزيونية التي تبثّ عبر قنوات فضائية جزائرية خاصة، خلال شهر رمضان، في السنة الخامسة على التوالي، وزير الاتصال جمال كعوان، الذي اعتبرها تبثّ مظاهر العنف.

 

صرّح الوزير جمال كعوان، خلال إشرافه على مراسيم توقيع اتفاقية التعاون بين مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني والوكالة الفضائية الجزائرية، لاستغلال القمر الصناعي ألكوم سات 1، الاثنين، أنّ محتوى معظم البرامج الترفيهية التي تُبث على بعض القنوات التلفزيونية الخاصة بمناسبة شهر رمضان تميزت بالعنف ونقص الإبداع، مشيدا في ذات الوقت ببعض البرامج التي وصفها بالجيدة. يأتي تصريح كعوان، في الوقت الذي تلتزم سلطة ضبط السمعي البصري، التي يترأسها زواوي بن حمادي، صمتا مطبقا، رغم أنّ الوصف الذي وظّفه الوزير والمتعلق ببثّ مظاهر العنف يعاقب عليه القانون الخاص بالسمعي البصري، وتصل العقوبات في هذا النص إلى سحب الترخيص من القنوات الخمس التي تمارس نشاطها باعتماد مكاتب من طرف وزارة الاتصال.

اللافت في هذه المظاهر، أنها باتت تتكرّر بشكل دائم لكنها تتضاعف بمناسبة شهر رمضان، حيث تعتمد إنتاجات دون رقابة الهيئات المختصة ولا حتى لجان لقراءة السيناريوهات التي تعرض على المشاهد. وأثارت برامج الكاميرا الخفية، العام الماضي، موجة احتجاجات عارمة، أبرزها خروج مجموعة من الكتاب والمثقفين في الأسبوع الأول من رمضان العام الماضي، مرفوقين بشقيق الرئيس ومستشاره سعيد بوتفليقة، إلى الشارع احتجاجا على خلفية مقلب كاميرا خفية تعرض لها الروائي رشيد بوجدرة، واحتج المعنيون أمام سلطة ضبط السمعي البصري بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة. وكان رد رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، زواوي بن حمادي، أن رحّب بالوقفة الاحتجاجية، وأعرب عن أسفه للوضع الذي وصل إليه الاعلام في الجزائر، مؤكّدا أنّ انتفاضة الصحفيين قضية عادلة وعميقة. وقال بن حمّادي، إنّ سلطته لا يمكنها بأيّ حال من الأحوال أن تفعل شيئا سوى إصدار البيانات لضبط الأمور، ذلك أنّها لا تمتلك الصلاحيات، مؤكّدا أنّ هيئته تعاني الأمرّين وذلك عندما يأتي مواطنون يشتكون لها من الانتهاكات ولا تعلم ماذا تفعل لهم.

ورمى زواوي بن حمّادي، الكرة في مرمى الحكومة، لافتا إلى أنّها كسلطة تنفيذية هي التي من صلاحياتها كجهة وحيدة في تنظيم القنوات الخاصّة من خلال منح الاعتماد لها أو غلقها. وتابع يقول إنّ سلطته تنتظر إعلان الحكومة عن الترشّح وتحديد عدد القنوات التي يمكن لها اعتمادها بناء على إمكانياتها المادية.

حكيمة ذهبي

 

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