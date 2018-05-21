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بعد أن مني بالعديد من الهزائم الدبلوماسية

المغرب يحرك جيشه باتجاه تيفاريتي خوفا من مناورات البوليساريو

  21 ماي 2018 - 20:42   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الحدث
المغرب يحرك جيشه باتجاه تيفاريتي خوفا من مناورات البوليساريو

يعيش نظام المخزن تخبطا شديدا بعد سلسلة من الانتكاسات والاتهامات الفارغة ضد الجزائر و البوليساريو  نتيجة الصفعة التي تلقاها من مجلس الأامن، حيث قالت مصادر مغربية ن جيش البلاد رفع حالة التأهب العسكري في المنطقة العازلة مع الصحراء الغربية، بعد ما اسماه بـ تصعيد جبهة البوليساريو  نتيجة المناورات التي تنظمت اول امس احتفالا بذكرى مرور 45 عاما على اندلاع الكفاح المسلح.

قالت ذات المصادر إن الجيش المغربي شرع في تحريك قواته الخاصة نحو منطقة  تيفاريتي  على الحدود المغربية الجزائرية، وذلك عقب إعلان جبهة  البوليساريو  تنظيم مناورات عسكرية ضخمة في المنطقة العازلة، احتفالًا بمرور 45 عامًا على اندلاع الكفاح المسلح ضد الوجود المغربي في المنطقة بحضور زعيم الجبهة الأمين العام إبراهيم غالي، وأكد زعيم جبهة البوليساريو الصحراوية إبراهيم غالي، أنهم حققوا انتصارات عديدة ومتلاحقة خلال السنوات الأخيرة، عززت مكانة الدولة الصحراوية داخل الاتحاد الإفريقي، مع عودة المغرب إلى المنظمة القارية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية، التابعة للجبهة، وطالب زعيم الجبهة، مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لوضع حد للسلوكات التي وصفها بغير المسؤولة من المغرب وحذرها من العواقب التي قد تترتب عنها، داعيا إلى وضع حد لمثل هذه الممارسات الاستفزازية بما تشكله من تهديد للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأدان إبراهيم غالي، محاولة بعض الأطراف الأوروبية الالتفاف على قرارات القضاء الأوروبي، والسعي لتوقيع اتفاق للصيد البحري مع المملكة المغربية، يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، في خرق سافر لروح ونص قرار محكمة العدل الأوروبية، مجدداً استعداد جبهة البوليساريو فتح حوار جاد ومسؤول مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، بما ينسجم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي. يأتي تحرك الجيش المغربي بعد أن اتهمت المملكة المغربية مرة أخرى الجزائر بالتصعيد بشأن قضية الصحراء الغربية، واعتبرت وزارة الخارجية المغربية، تنظيم جبهة البوليساريو لاستعراض عسكري واحتفالات ضخمة في المنطقة العازلة  تيفاريتي  عمل استفزازي، مضيفة أن هذه الخطوة بمباركة وبتواطؤ من قبل الجزائر لإشعال وتهديد استقرار أمن المنطقة.

أسامة سبع

 

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