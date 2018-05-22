اطلاق بوابة الكترونية لتسديد مستحقات المقاولين عن بعد

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن استحداث بوابة إلكترونية لمتابعة وتسديد مستحقات المقاولين، جاء في سياق رقمنة قطاع السكن وتطوير محيط الأشغال في إطار مسعى القطاع نحو تكريس شروط عمل حديثة وسريعة.

وأضاف الوزير أن هذه الآلية ستسمح بتعزيز علاقة "الثقة المتبادلة" و"التواصل المستمر" من خلال محيط عمل ايجابي -شفاف-وفعال، يساهم في تحسين وتيرة أشغال الورشات واحترام الآجال ورزنامة الأشغال المسطرة من جهة، وتوفير الجهد والوقت وضمان حسن التسيير للمشاريع من جهة أخرى، وتابع طمار قائلا إن "نجاح القطاع مرهون بنجاح الناشطين والفاعلين في عملية البناء والتشييد إلى جانب توفير هذه الآليات التي تسهل مهامهم في إطار الحداثة وعصرنة القطاع".