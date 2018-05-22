اعانات مالية مباشرة للمعوزين بدل قفة رمضان

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، بتنصيب فوج عمل يضم كافة القطاعات المعنية، يكلف بوضع الميكانيزمات الكفيلة بمراجعة أسلوب توزيع قفة رمضان، بعد رمضان والتجهيز لهذه العملية، في إطار تجسيد قرارات الحكومة القاضية بتقديم إعانات مالية مباشرة للمعنيين.

وأوضح بدوي في منشور على صفحته بموقع التفاعل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه اطَّلَعْ على النظام المعلوماتي الجديد المتعلق بتوزيع قفة رمضان لفائدة كافة بلديات الوطن، والذي يسمح بضمان تسيير عصري ناجع وشفاف للعملية، من خلال مراقبة محتوى القفة وقائمة المستفيدين وحتى تاريخ الاستفادة، وكذا مراجعة محتوى القفة من طرف المواطن المسلمة له.