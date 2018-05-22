أكثر من 797 ألف تلميذ يجتازون امتحانات "السانكيام غدا

يجتاز غدا الأربعاء أكثر من 797 ألف تلميذ عبر التراب الوطني امتحانات نهاية الطور الابتدائي للسنة الدراسية 2017-2018، وذلك في ثلاث مواد أساسية هي اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية.

وستشرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رفقة وفد عن لجنتي التربية بغرفتي البرلمان وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين على إعطاء إشارة انطلاق هذه الدورة من ولايتي غرداية وورقلة.

ويبلغ عدد المترشحين في هذه الدورة حسب وزارة التربية الوطنية 797.812 مترشح لامتحانات نهاية الطور الابتدائي بزيادة تقدر ب 8 ر4 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي احصت 760.652 مترشحا.

وحسب جدول سير الامتحان سيمتحن التلاميذ المعنيون بهذه الدورة في مادتي اللغة العربية والرياضيات في الفترة الصباحية، في حين تخصص الفترة المسائية لاجتياز امتحان مادة اللغة الفرنسية.

وقد حرصت وزارة التربية الوطنية منذ سنتين على جعل التلاميذ يمتحنون في مؤسساتهم دون الانتقال إلى مؤسسات أخرى لإجراء الامتحان وذلك حرصا على راحتهم.