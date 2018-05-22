تواصل سقوط رؤوس الإرهاب ومنع تسلل المهربين وشلّ نشاط الحراقة

تكثيف العمل الاستخباراتي لتقويض نشاط بقايا الإرهاب في رمضان

توقيف ثلاثة مغاربة بصدد إغراق الجزائر بـ 11 قنطارا من الكيف

عزّزت مصالح الأمن المختلفة الإجراءات الأمنية الاستخباراتية والاستعلاماتية خلال شهر رمضان، لتقويض نشاط العناصر الإرهابية وكذا عمليات التهريب على الشريط الحدودي، لإجهاض أي عمليات استعراضية لبقايا الإرهاب، فيما تستمر وحدات الجيش في تنفيذ المخطط الاستباقي لتأمين الحدود ومحاصرة العناصر المسلحة في الجبال.

أدرجت المديرية العامة للأمن الوطني رفقة الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي، مخططا أمنيا مكثّفا تحسّبا لشهر رمضان، ويعتمد المخطط على تكثيف انتشار العناصر الأمنية.

ونجحت مجهودات قوات الجيش الوطني الشعبي، التي ارتكزت على تعزيز التأمينات عبر الشريط الحدودي لمواجهة نشاط التهريب وإغراق الولايات الحدودية بالمخدرات، لاسيما الغربية منها، حيث تمكّن حراس الحدود بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية من إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بستة قناطير و12 كيلوغراما، كانت بحوزة تاجري مخدرات من جنسية مغربية، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من وهران وبسكرة بالناحية العسكرية الرابعة، خمسة تجار مخدرات وحجزت 23 كيلوغراما من الكيف المعالج وأربع مركبات سياحية. كما أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببني ونيف في ولاية بشار بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني محاولة إدخال كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بخمسة قناطير و26 كيلوغراما، كانت بحوزة تاجر مخدرات من جنسية مغربية. لترتفع بذلك حصيلة كميات المخدرات المحجوزة خلال 24 ساعة الأخيرة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة، إلى 11 قنطارا و61 كيلوغراما.

في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان خطيران نفسيهما للسلطات العسكرية بكل من تمنراست وأدرار. ووفقا لبيان لوزارة الدفاع، فإن الأول كان مسؤولا في إحدى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل، وقد سلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة يوم الإثنين، ويتعلق الأمر بالمسمى أ. مولتافة المكنى أبو عيسى ، وكان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015. الإرهابي كان بحوزته رشاش ثقيل من نوع PKT وكمية من الذخيرة. أما الإرهابي الثاني المسمى غ. لكحل المكنى أسيد ، فكان ينشط ضمن إحدى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ التحاقه بالجماعات الإرهابية سنة 2012، كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة.

من جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بورقلة 45 منظار ميدان وأغراضا أخرى، في حين أحبط حراس السواحل بوهران بالناحية العسكرية الثانية محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي. كما تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبسكرة.

بدورها وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا بتأمين المناطق الحضرية وشبه الحضرية وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وتم وضع تشكيلات متكونة من وحدات إقليمية، وحدات أمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل، لضمان مراقبة فعالة للإقليم وتجسيد الانتشار الدائم والمستمر في الميدان. كما تسهر مصالح الدرك الوطني على تأمين الفضاءات التي يوجد فيها المواطنون وتوفير جو الطمأنينة، في المناطق الحضرية وشبه الحضرية ضمن إقليم اختصاصها.

في إطار ممارسة مهام الشرطة الاقتصادية، تقوم الوحدات الإقليمية للدرك الوطني المنتشرة عبر بلديات الوطن بـمتابعة ومراقبة المواد ذات الاستهلاك الواسع بالأسواق والمتاجر من حيث نوعيتها وسعرها، مع رفع تقارير فورية عن أي نقص مسجل إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة. كما تقوم الأسراب الجوية للطائرات العمودية التابعة للدرك الوطني المتمركزة عبر ربوع الوطن، بـتنفيذ برنامج لطلعات جوية خاصة بهدف ضمان الدعم للوحدات العاملة بالميدان، والمساهمة في المراقبة العامة للإقليم وأماكن تجمع المواطنين، وكذا ضمان مراقبة جوية للطرقات، بما من شأنه ضمان تسيير فعال للحركة المرورية. وسخرت المديرية العامة للأمن الوطني نظام عمل تناوبي على مدار الأسبوع، مدعما بشبكة كاميرات مراقبة تابعة لمراكز العمليات تحت إسناد جوي من طرف مروحيات الأمن، لاسيما في المدن الكبرى. بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في الأماكن التي تعرف حركة كثيفة وتوافدا للعائلات خاصة خلال السهرات الرمضانية وكذا تعزيز انتشار عناصر الشرطة عبر الأسواق والمساجد في أوقات صلاة التراويح.