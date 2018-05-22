أثبتت قدراتها على الحدود البحرية في سوريا

الجزائر تتزود بقوارب قتالية لتعزيز حماية سواحلها

أفادت تقارير إعلامية روسية أن الجزائر اشترت ما قيمته 180 مليون دولار قوارب دورية روسية من نوع رابتور السريعة القادرة على أداء مهام دورية ومهام قتالية في مناطق صعبة، كما يمكنه أن يلعب دور خفر السواحل واعتراض واحتجاز قوارب صغيرة بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البحث والإنقاذ.

كشف موقع شبرد ماديش أمس الثلاثاء أن الجزائر اشترت ما قيمته 180 مليون دولار قوارب دورية روسية من نوع رابتور ، وأشار نفس المصدر أن الصفقة تتضمن اقتناء الجزائر لـ 4 قوارب دورية من طراز رابتور على أن يتم تسليم القارب الأول في سبتمبر 2018، ويتم تسليم البقية تباعا في السنوات القادمة، وقد تم التوصل للاتفاق في 14 ماي 2018. أوضح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن أحد الأسباب التي دفعت الجزائر لاقتناء هذه السفينة هي القدرات التي أظهرتها زوارق الدورية على الحدود البحرية في سوريا. يعد زورق خفر السواحل السريع من طراز رابتور 03160 متخصصا لأداء مهام عديدة، حيث يمكن أن يعمل كوسيلة نقل لأكثر من 20 فرداً من القوات البحرية أو القوات الخاصة مع كامل الأسلحة والذخيرة، ويمكنه أن يلعب دور خفر السواحل واعتراض واحتجاز قوارب صغيرة بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البحث والإنقاذ. وعليه فإن هذا النوع من القوارب بإمكانها العمل في المناطق الساحلية والمضايق ومصبات الأنهار علماً أن المعدات تسمح لها بأداء المهام في أي وقت من أوقات اليوم وعلى مسافة تبعد 100 ميل عن القاعدة. يتميز هذا القارب بطول قدره 17 م وعرض 4 أمتار، حيث يسمح المحرك الذي يبلغ استطاعته 2000 حصان بزيادة سرعته لتصل 50 عقدة، مع العلم أن طاقم الزورق يتكون من شخصين بالإضافة إلى قمرة تتسع لـ 22 شخصا من الجنود أو الأطباء وما شابه ذلك وفقاً للمهمة الموكلة إليه، أما بالنسبة لتسليحه، فيمكن تزويده برشاش عيار 14.5 ملم ورشاشين عيار 7.62 ملم، كما يمكن إضافة مجموعة مختلفة من الأسلحة بما فيها الصواريخ الموجهة، رادار متطور وأجهزة بصرية ليلية ونهارية وحرارية.