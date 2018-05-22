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الاتفاق على التنسيق مع تونس ومصر لمتابعة الهجرة العكسية

الجزائر تحاول تشكيل حلف لمواجهة عودة المقاتلين من سوريا والعراق

  22 ماي 2018 - 21:17   قرئ 42 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائر تحاول تشكيل حلف لمواجهة عودة المقاتلين من سوريا والعراق

استمرار الأزمة في ليبيا يفتح المجال أمام مزيد من التصعيد والعنف

قررت الجزائر ومصر وتونس التنسيق لمتابعة الهجرة العكسية للمقاتلين من بؤر التوتر نحو المنطقة، حيث اتفقوا على تعزيز تبادل المعلومات لرصد انتقال الإرهابيين من مناطق الصراع الإقليمية والدولية، ومواصلة العمل معا لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار، بالتوازي مع دعم المسار السياسي.

 

تحاول الجزائر تشكيل حلف مع دول الجوار الليبي لمواجهة الهجرة العكسية للإرهابيين من بؤر التوتر، بعد اتخاذها جملة من الإجراءات القانونية والأمنية وضمان تأمين شريطها الحدودي، عقب انهيار تنظيم  داعش  وأخواته في العراق وسوريا وبروز احتمالات فرار عناصره إلى منطقة الساحل. لا يزال ملف عودة المقاتلين الأجانب من مناطق الصراع في سوريا والعراق محل اهتمام الجزائر التي تقع وسط دول عرفت هجرة شبابها نحو الشرق الأوسط للانخراط في التنظيمات الإرهابية هناك، على غرار تونس والمغرب، حيث تم الاتفاق مساء أول أمس، خلال اجتماع ترأسه وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، مع نظيريه التونسي خميس الجهيناوي والمصري سامح شكري، في إطار المبادرة الثلاثية لبحث مستجدّات الوضع في ليبيا وآفاق الحلّ السياسي للازمة التي يعرفها هذا البلد، على مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار، وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية. وقد عبرت الدول الثلاث عن قلقها من الأوضاع في ليبيا التي تعيش انفلاتا أمنيا خطيرا، وحذروا من التأخير في التوصل إلى حل للأزمة، سيفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات. وجددت الجزائر ومصر وتونس تأكيد أهمية تنفيذ خطة العمل الأممية من أجل حل الأزمة في ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع تنفيذها، وشدد مساهل والجهيناوي وشكري على أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ، منوهين بالخطوات المحرزة في هذا الشأن، وانتهى الاجتماع بدعوة الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتهم ومواصلة انخراطهم بحسن نية في تحقيق هذا المسار عبر إرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية شاملة، منوهين بالمصالحات المحلية بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية. وجاء في بيان دعم الجزائر أيضا، تأكيد الوزراء على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الليبيين في كافة المشاورات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ مسار التسوية، مؤكدين أن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا-ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي.  كما أكد الوزراء رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلي من شأنه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا بل وأيضا في دول الجوار.

 زين الدين زديغة

 

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