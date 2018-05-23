اطللاق خدمة "الفتوى الالكترونية" على موقع وزارة الشؤون الدينية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بمناسبة شهر رمضان الفضيل، عن فتح خدمة "الفتوى الإلكترونية المباشرة".

وأوضح منشور بالصفحة الخاصة بوزير القطاع، محمد عيسى، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذه الخدمة تتمثل في إجابة نخبة من الأئمة الأفاضل والأساتذة الجامعيين عن أسئلة المواطنين وانشغالاتهم الدينية بطريقة تفاعلية مباشرة من يوم الأحد إلى يوم الخميس ابتداءً من الساعة العاشرة 10.00 صباحا إلى غاية الساعة الواحدة 13:00 زوالا على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: www.marw.dz.