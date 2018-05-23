استسلام 5 ارهابيين في تمنراست وسكيكدة

سّلم خمسة إرهابيين أنفسهم، اليوم، للسلطات العسكرية بالناحيتين العسكريتين السادسة والخامسة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، ويتعلق الأمر بثلاثة إرهابيين بتمنراست، وهم "غربي أحمد" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، غدير عبد الناصر الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015 وعماري لزهر الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، وأضاف المصدر أن هؤلاء كان بحوزتهم ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وخمسة مخازن ذخيرة مملوءة.

وبسكيكدة، سلّم إرهابيان آخران نفسيهما وبحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وستة مخازن ذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان، ويضيف المصدر أن الأمر يتعلق بكل من المسمى "مرابط رابح" المكنى "شعيب"، الذي كان ينشط كمختص في صناعة المتفجرات، والمسمى "بوخالفة حسين" المدعو "شرحبيل". الإرهابيان كانا قد التحقا بالجماعات الارهابية سنة 2002.