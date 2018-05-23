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تجربة الجزائر في القضاء على التطرف تحظى بإشادة اليونيسكو

  23 ماي 2018 - 14:00   قرئ 11 مرة   0 تعليق   الحدث
تجربة الجزائر في القضاء على التطرف تحظى بإشادة اليونيسكو

حظيت مداخلة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل خلال الدورة الـ204 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) حول تجربة الجزائر في مجال القضاء على التطرف بإشادة من المديرة العامة للمنظمة الأممية أودري أزولاي.

واعتبرت أزولاي أن مداخلة مساهل بمثابة "مرجع هام يفيد في تطوير مبادرات إقليمية وعالمية" منوهة بالتزام البلد بمكافحة التطرف العنيف التي تعد من بين مهام اليونيسكو الأساسية.

كما أشادت بنوعية وقيمة الكتيبين الذين أعدتهما وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية حول "تجربة الجزائر في القضاء على التطرف" و"دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف والارهاب: التجربة الجزائرية".

 

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